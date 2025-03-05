قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد شوبير: لازم نعمل مقام باسم عصام الحضري
ماكرون: روسيا أصبحت تشكل تهديداً لأوروبا .. ونرغب في استمرار دعم الولايات المتحدة
أيهما أفضل أداء صلاة التراويح في المنزل أم المسجد.. علي جمعة يجيب
أحمد شوبير: اتظلمت في أزمة اللاعب الراحل أحمد رفعت
الأحمر يهدر.. شوط أول سلبي بين الأهلي وطلائع الجيش بالدوري
إنتر ميلان يفوز بثنائية على فينورد في دوري أبطال أوروبا
للتصدى لمقترحات ترامب | تفاصيل القمة العربية الطارئة..ماذا حدث؟
35 دقيقة| الأهلي يكثف هجومه .. وطلائع الجيش يحافظ على شباكه
من هو ملك الجن الأحمر الذي يحارب صابر في مسلسل المداح؟ 5 آيات تحفظك من شره
موقف طريف مع عادل إمام.. طارق لطفي يروي قصة " الأسانسير العالق"
اشتعال حريقين بشقة سكنية وحديقة الطفل بالغربية
تعرضت للسحر الأسود.. سالي عبدالعزيز تكشف لـ «العرافة» تفاصيل وصيتها المثيرة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقدم بيراميدز على سيراميكا كليوباترا بالشوط الأول بالدوري الممتاز

بيراميدز وسيراميكا
بيراميدز وسيراميكا
كريم عاطف

انتهى منذ قليل الشوط الأول من مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمقامة على ستاد الدفاع الجوي في الجولة الأخيرة من الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وانهي الشوط الأول بيراميدز متقدما على سيراميكا كليوباترا متقدما بهدف للاعب مصطفي فتحي فى الدقيقة 39 من ضربة جزاء .

بينما ألغى أمين عمر حكم المباراة ، هدف سيراميكا كليوباترا في المباراة الذي جاء في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

ودخل فريق بيراميدز المباراة متصدرا جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الأهلي الذي يخوض اليوم مباراة أيضا أمام طلائع الجيش فيما يحتل فريق سيراميكا المركز السادس برصيد 24 نقطة.

ويسعى فريق بيراميدز إلى الفوز بنقاط اليوم من أجل البقاء على صدارة جدول الدوري بغض النظر عن الأهلي أقرب ملاحقيه على الصدارة فيما يدخل سيراميكا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تغيير الجهاز الفني والتعاقد مع على ماهر الذى حقق مع الفريق أولى انتصاراته في الجولة السابقة على بتروجت بنتيجة 4-1.

واستهل سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام. 

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - محمد توني.

خط الوسط: محمد عادل - إسلام عيسى - احمد القندوسي -  محمود زلاكه - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: 

محمد كوكو - سعد سمير - احمد عابدين - عمرو قلاوة - إبراهيم محمد - أيمن موكا - يوسف عفيفي - محمد رضا - محمد رضا بوبو.

فيما ضم تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي 

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - كريم حافظ - دودو الجباس

الدوري الممتاز بيراميدز سيراميكا ستاد الدفاع الجوي بيراميدز وسيراميكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سامي - الفنان طارق لطفي

بعد تصريحاته الأخيرة.. محمد سامي يرد على طارق لطفي: كلامك مختلق وغير صحيح راجع نفسك

سكن كل المصريين 5

كل ما تريد معرفته عن أسعار فائدة التمويل العقاري وموعد إعلان النتيجة لشقق "سكن كل المصريين 5"

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: استمرار فرص الأمطار غدا وتصل لحد السيول على هذه المناطق

المحكمة العمالية في محافظة جدة

مهندس مصري يحصل على تعويض ضخم في السعودية.. قصة الــ1.9 مليون ريال

زكاة الفطر

قيمة زكاة الفطر 2025 وأفضل وقت لإخراجها

محى اسماعيل

متجوز بس مش عايشين مع بعض.. محيي إسماعيل يدلي بتصريحات غريبة

الأرصاد الجوية

الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد

احمد حسن

اللاعب جاهز لـ مودرن سبورت .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

الدكتور خالد مبارك أثناء اللقاء في برلين

لبحث فرص الاستثمار..محافظ جنوب سيناء يلتقي رجل أعمال ألمانيا وهاني عازر .. صور

محافظ الغربية

قبل أذان المغرب.. جولة مفاجئة بطنطا لمحافظ الغربية| صور

نائب محافظ الدقهلية

تشكيل لجنة لضم 141.8 فدان لامتداد المنطقة الصناعية بجمصة ومتابعة المرافق العامة بالدقهلية

بالصور

مسلسل جودر2 الحلقة5 .. ياسر جلال ينجح فى فتح رصد الكهف ويحصل على الكنوز الأربعة

ياسر جلال
ياسر جلال
ياسر جلال

مسلسل الكابتن الحلقة 6.. أكرم حسني يحقق أول طلب للأرواح

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف؟

التين المجفف
التين المجفف
التين المجفف

مسلسل حكيم باشا الحلقة 5.. خطف ابن مصطفى شعبان

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

فيديو

بدرية طلبة

بدرية طلبة تكشف أسرار زفاف ابنتها وتعلق على علاقتها بأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

بيج رامى

فلست لمدة 3 سنوات.. قصة رحلة صعود وسقوط بيج رامي

فريدة سيف النصر

بعد الـ60 مش فرض.. فريدة سيف النصر تكشف عن رأيها في الحجاب

قوات حرس الحدود تواصل نجاحاتها فى إحباط العديد من محاولات التهريب

قوات حرس الحدود تواصل نجاحاتها فى إحباط العديد من محاولات التهريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد