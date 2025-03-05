تقدم بيراميدز على سيراميكا كليوباترا بالشوط الأول بالدوري الممتاز

انتهى منذ قليل الشوط الأول من مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمقامة على ستاد الدفاع الجوي في الجولة الأخيرة من الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وانهي الشوط الأول بيراميدز متقدما على سيراميكا كليوباترا متقدما بهدف للاعب مصطفي فتحي فى الدقيقة 39 من ضربة جزاء .

بينما ألغى أمين عمر حكم المباراة ، هدف سيراميكا كليوباترا في المباراة الذي جاء في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

ودخل فريق بيراميدز المباراة متصدرا جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الأهلي الذي يخوض اليوم مباراة أيضا أمام طلائع الجيش فيما يحتل فريق سيراميكا المركز السادس برصيد 24 نقطة.

ويسعى فريق بيراميدز إلى الفوز بنقاط اليوم من أجل البقاء على صدارة جدول الدوري بغض النظر عن الأهلي أقرب ملاحقيه على الصدارة فيما يدخل سيراميكا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تغيير الجهاز الفني والتعاقد مع على ماهر الذى حقق مع الفريق أولى انتصاراته في الجولة السابقة على بتروجت بنتيجة 4-1.

واستهل سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - محمد توني.

خط الوسط: محمد عادل - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمود زلاكه - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - سعد سمير - احمد عابدين - عمرو قلاوة - إبراهيم محمد - أيمن موكا - يوسف عفيفي - محمد رضا - محمد رضا بوبو.

فيما ضم تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - كريم حافظ - دودو الجباس