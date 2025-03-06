مسلسل الأميرة الحلقة 5.. نيقولا معوض ينجو من الموت وينتقم من نضال الشافعي

عرضت قناة أبوظبي الفضائية، الحلقة الخامسة من مسلسل الأميرة - ظل حيطة لـ الفنانة ياسمين صبري والفنان نيقولا معوض، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وبدأ مسلسل الأميرة - ظل حيطة الحلقة 5، بدخول أسامة (نيقولا معوض) المستشفى، بعدما صدمته سيارة وهو مع زوجته زينب (ياسمين صبري) ويطمئنها الطبيب بأن حالته مستقرة وتعرض ذراعه للكسر مع كدمات فقط.

يقوم أسامة، بمعاملة أهل زوجته زينب بطريقة سيئة في المستشفى ويرفض مصافحتهم، وتحدث مشادة بينهم ويقرر مغادرة المستشفى، بعدها يتواصل مع مدبر الحادث له (نضال الشافعي) ويساومه الأخير للحصول على شيكاته والعمولات.

بينما تقوم نانسي (مها نصار) بإرسال ورد إلى أسامة في مكتبه، ويخبر الأخير السكرتيرة بأن تترك نانسي تدخل له في المرة القادمة، في الوقت الذي تتصل فيه زينب لصديقتها وتخبرها بمشاكلها مع زوجها أسامة وأنها تلاحظ عليه تصرفات غريبة.

يذهب أسامة إلى نضال الشافعي، بعدما قام الأول بأخذ حكم عليه في قضية توظيف الأموال، ويقوم بتسليمه إلى قسم الشرطة، وتختتم أحداث الحلقة.

مسلسل الأميرة ظل حيطة

مسلسل "الأميرة ظل حيطه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

مواعيد عرض مسلسل الأميرة

وتعرض قناة أبو ظبي الإماراتية، مسلسل الأميرة ظل حيطة لـ ياسمين صبري، الساعة 11:00 مساءًا، بتوقيت الإمارات، ويعاد عرض المسلسل الساعة 3:30 فجرًا.

أغنية مسلسل الأميرة

طرح صناع مسلسل الأميرة ظل حيطه، بطولة ياسمين صبري، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "سيدة الحب الأولي" علي منصات مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي نالت إعجاب الجمهور.

وحققت الأغنية رواجا كبيرا بمجرد طرحها علي منصة "انستجرام" حيث حققت مليون ونصف مشاهدة وأكثر من 9 الاف شير خلال 15 ساعة فقط، حيث اتسمت الأغنية بالطابع الرومانسي، والأغنية من غناء آية خفاجة وكلمات محمد شكري وألحان حازم احمد وتوزيع محمد مجدي.

برومو مسلسل الأميرة

كشفت الشركة المنتجة عن برومو مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري ونيكولا معوض، المقرر عرضه على قناة أبو ظبي، في النصف الأول من شهر رمضان المقبل، وعلي قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية في النصف الثاني من الشهر المبارك، وسيطرت الاثارة والتشويق عليه.