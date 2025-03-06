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بورصة برلين.. شركات الطيران العاملة في مصر تبحث فتح أسواق سياحية جديدة
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بورصة برلين.. شركات الطيران العاملة في مصر تبحث فتح أسواق سياحية جديدة

بورصة برلين للسياحة
بورصة برلين للسياحة
نورهان خفاجي

تشارك عدد من شركات الطيران المشغلة للرحلات الجوية لمدن مصر السياحية هذا العام، في فعاليات معرض سوق السفر العالمي “ITB 2025” والذي يُعد أكبر بورصة سياحية في العالم ويقام المعرض في برلين بألمانيا في الفترة من 4 إلى 6 مارس 2025، ويشارك فيه عدد كبير من مقدمي الخدمات السياحية  والسفر من مختلف أنحاء العالم.

تأتى بينها شركة النيل للطيران، المشغل الأكبر للرحلات الجوية السياحية إلى مدن مصر السياحية بعد الناقل الوطني مصر للطيران، حيث تشارك بجناح مخصص في المعرض ووفد برئاسة أحمد عرابي رئيس القطاع التجاري بالشركة.

ويعقد وفد النيل للطيران عدد من الاجتماعات التنسيقية مع ممثلي المطارات وشركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر من عدة دول لمناقشة سبل التعاون وتعزيز فرص فتح خطوط طيران جديدة مباشرة وغير مباشرة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

ومن جانب آخر ووفقاً لبيانات إدارة البورصة يعقد المعرض هذا العام تحت عنوان "عالم السفر يعيش هنا"، بمشاركة أكثر من 5800 عارض من أكثر من 170 دولة حول العالم مما يسلط الضوء على النمو الكبير في الصناعة وديناميكيات السوق الجديدة وتقنيات السفر الناشئة ومستقبل السياحة المستدامة

وأكد  عرابي علي أن المعرض يمثل فرصة استراتيجية مهمة لصناع خدمات السياحة والطيران حول العالم حيث يتيح لهم الفرصة لعقد شراكات جديدة وتعزيز تواجدهم في الأسواق العالمية وهو ما يدعم النمو المستدام للقطاعين على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف رئيس القطاع التجاري  بأن النيل للطيران تسعى من خلال مشاركتها في هذا المعرض إلى زيادة حصتها من سوق نقل السياحة العالمية لاسيما في ضوء مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة.

وأشار أيمن فاروق نائب رئيس القطاع التجاري بالشركة إلى أن المعرض يتيح فرصة هامة للتواصل مع شركاء دوليين ومناقشة التوسع في خطوط الطيران. وأكد أن هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون مع  قطاع السياحة.

وتستمر فعاليات المعرض في جذب كبار اللاعبين في قطاعي الطيران والسياحة من جميع أنحاء العالم، وتحرص النيل للطيران على استغلال هذه الفرصة لتوسيع شبكة علاقاتها الدولية وتعزيز مكانتها في سوق السفر العالمي.

النيل للطيران بورصة برلين سوق السفر ITB 2025

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