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محافظ الدقهلية يمنع وقوع كارثة بعد دخول سيارة بحمولة مرتفعة لشارع الجمهورية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يمنع وقوع كارثة بعد دخول سيارة بحمولة مرتفعة لشارع الجمهورية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

قام  اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمنع وقوع كارثة بعد دخول سيارة بحمولة مرتفعة بشارع الجمهورية، وتعذر مرورها من حاجز الأمان أمام هابي لاند. 

وعلى الفور، استدعى مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية، لإخلاء شارع الجمهورية من أمام ديوان عام المحافظة وحتى كوبري السكة الحديد، لإنقاذ السيارة التي تجاوزت الارتفاع المسموح به.

وأشرف المحافظ  على عملية إرجاع السيارة، وظل متابعًا لها حتى عودتها للخلف بطول المسافة ، مطمئنًا على سلامة السائق والسيارة، وعودة حركة المرور لطبيعتها، وأكد أن الهدف هو حماية المواطنين والحفاظ على الشارع العام، مشددًا على ضرورة وضع لوحات إرشادية توضح الارتفاعات المسموح بها في أماكن ظاهرة، حرصًا على السلامة المرورية وسلامة المواطنين، وحفاظًا على موارد الدولة.

وأكد المحافظ أن جولاته التفقدية تهدف للصالح العام وتقديم الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير مختلف الخدمات، وعلى الجميع الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها.

الدقهلية مرور محافظ جوله

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