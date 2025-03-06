فوق راسي.. أول رد من إبراهيم شيكا على لافتة جماهير الأهلي

وجه إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق المصاب بمرض السرطان رسالة لجماهير الأهلي ردا على لافتة دعمهم له منّ مباراة طلائع الجيش.

و كتب إبراهيم شيكا عبر فيسبوك: جمهور الأهلي ده فوق راسي.

ووجه جمهور الأهلى رسالة دعم لإبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق المصاب بمرض السرطان من مدرجات استاد القاهرة في الجولة الـ17 من منافسات المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

وكتب جمهور الأهلى على اللافتة عبارة: "المرض ينتهى وتبقى الآمال وتعود أقوى بعزيمة الرجال، إبراهيم شيكا.. سلامتك يا بطل".

وكان قد طلب إبراهيم شيكا لاعب الزمالك ، الدعاء من جمهوره بسبب تدهور حالته الصحيه.

وكتب شيكا عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" ادعولي ان الألم يخفف عني وعن جسدي فضلا وليس أمرا ".



ساعات عصيبة لإبراهيم شيكا

ويعيش لاعب الزمالك السابق والمُصاب بمرض السرطان ساعات عصيبة بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة، خلال الساعات الأخيرة.

وكشفت هبة التركي زوجة اللاعب، عن آخر تطورات حالته الصحية، قائلة إنه بعد الخضوع لمسح ذري وجلسات علاج كيماوي، تعرض لانسداد في الأمعاء، ولا يتناول الطعام منذ 11 يوما.