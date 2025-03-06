تفاصيل الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات لـ عاطلين بالنزهة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بسرقة عامل بالإكراه في النزهة .

تفاصيل الواقعة..

تلقي قسم شرطة النزهة ، بلاغا يفيد بوصول شخص مصاب بجرح قطعي في الجسم أثناء تعرضه للسرقة وتبين من الفحص أنهم استوقفوه وهددوه بواسطة سلاح أبيض مطواه لسرقة هاتفه، ثم تعديا عليه أثناء مقاومته لهم.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهمين وتبين انهم عاطلين.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترفوا بارتكابهم جريمتهم بغرض السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.