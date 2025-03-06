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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مخدرات بجوار الجثة.. تفاصيل معاينة النيابة لمسرح وفاة مدير بشركة محمول بالشيخ زايد

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

أجرت النيابة العامة بالشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد معاينة تصويرية لمسرح العثور على جثة مدير شركة محمول شهيرة داخل فيلته بالمدينة، بعدما وُجدت آثار عقر وتشوهات في وجهه.

وأسفرت المعاينة عن العثور على جثة رجل في أوائل الخمسينات من عمره بكامل ملابسه ولا توجد إصابات ظاهرية بجسده سوى آثار عقر بالشفتين ناتجة من حيوان.

كما أسفرت المعاينة عن سلامة كافة منافذ الفيلا من أبواب ونوافذ وعدم فقدان أية أموال او متعلقات خاصة بالمتوفى ما ينفي وجود شبهة جنائية حول الوفاة او تعرض الفيلا للاقتحام من لصوص.

كما فجرت المعاينة مفاجأة حيث تم العثور على مواد مخدرة في الفيلا وبجوار الجثة وتوافق ذلك مع ما توصلت إليه التحريات بأن المتوفى مدمن، وعثر بالفيلا على الكلب الذي عقر الجثة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتوفى كان يقتني “كلب لولو” رجحت التحقيقات ان الكلب قام بعقره عقب وفاته بدليل عدم وجود دماء في آثار العقر بشفتيه ما يؤكد ان العضة حدثت بعد الوفاة وتجلط الدماء لتوقف الدورة الدموية في جسد المتوفى.

وكشفت التحقيقات أن الجثة لمدير سابق بشركة محمول شهيرة وأنه مدمن على تعاطي المواد المخدرة ويعاني من حالة اكتئاب.

وأضافت التحقيقات انه يقيم بمفرده داخل فيلا ويتردد عليه خادمات يوميا للتنظيف وفور دخول خادمتين للفيلا فوجئا به مسجى على الارض داخل غرفة نومه ومصاب بجرح في الشفتين فقامتا بابلاغ النجدة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية بالجيزة؛ لكشف الملابسات الكاملة حول الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وشكّلت مباحث الجيزة فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على تفاصيل الحادث، وكشفت التحريات الأولية أن الكلب الخاص بالمتوفى انقض عليه والتهم شفتيه.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه بمدينة الشيخ زايد.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، حيث عُثر على الجثة داخل الفيلا. وتمت مناظرة الجثة ومعاينة موقع الحادث، قبل نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، إلى جانب الاستماع لأقوال عدد من أفراد أسرته.

الشيخ زايد مديرية أمن الجيزة مدير بشركة محمول مخدرات بجوار الجثة

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