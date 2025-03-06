تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة وسحب رعدية ممطرة على بعض المناطق

أكد الإعلامي أحمد دياب، أن الفترة الأخيرة هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأن هيئة الأرصاد الجوية قالت إن هناك تقلبات جوية، وأن أمس كانت هناك أمطار.

وأضاف خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هيئة الأرصاد كشفت أن هناك استمرار لتكون السحب، على مناطق متفرقة بالصعيد وبالقاهرة الكبرى.

ولفتت إلى أن الأمطار أمس كانت في أكثر من وقت، طوال اليوم، وأن اليوم هناك سحب رعدية ممطرة على بعض المناطق.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من موجة غير مستقرة تشهدها البلاد، لمدة 48 ساعة، اليوم الخميس وغدا الجمعة، إذ تشهد البلاد استمرار موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على شمال البلاد وسيناء، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد استمرار فرص الأمطار المتوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

بينما تكون فرص الأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء، تكون خفيفة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

ناشدت هيئة الأرصاد، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

تظل حالة الطقس اليوم، معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، بارد ليلا وفي الصباح الباكر أيضا.

أما عن نشاط الرياح، تشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حول التحذيرات من الطقس غدا الجمعة، قالت هيئة الأرصاد، إن فرص الأمطار تظل مستمرة خلال الطقس غدا الجمعة، حيث تكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وسيناء.

بينما يكون نشاط الرياح يؤثر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.