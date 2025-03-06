بميزات استثنائية.. Oppo Enco Buds 3 Pro سماعة تفوق الخيال | اعرف مواصفاتها



في الشهر الماضي، حصلت سماعات Oppo Enco Buds 3 Pro على موافقة هيئة Bluetooth SIG ، مما يشير إلى الإطلاق الوشيك. الآن، أكدت شركة Oppo Malaysia أن سماعات الأذن اللاسلكية الفاخرة "ستأتي قريبًا". بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج سماعات الأذن رسميًا على موقع Oppo العالمي، مما يكشف عن تفاصيل رئيسية حول تصميمها وميزاتها ومواصفاتها. إليك نظرة عن قرب على ما تقدمه سماعات Enco Buds 3 Pro.

مواصفات و مميزات Oppo Enco Buds 3 Pro



تتميز سماعات Oppo Enco Buds 3 Pro بمحرك ديناميكي مطلي بالتيتانيوم مقاس 12.4 مم، مما يضمن صوتًا عميقًا وواضحًا. كما تدعم كل من برامج ترميز الصوت AAC وSBC، مما يضمن تشغيلًا عالي الجودة عبر الأجهزة. بفضل اتصال Bluetooth 5.4، توفر سماعات الأذن نقلًا مستقرًا ، مما يجعلها مثالية لعشاق الموسيقى والألعاب.

تكشف القائمة الرسمية أن سماعات الأذن توفر ما يصل إلى 12 ساعة من التشغيل بشحنة واحدة. وعند دمجها مع علبة الشحن، يمتد إجمالي وقت التشغيل إلى 54 ساعة. بالإضافة إلى ذلك، تضمن إمكانية الشحن السريع أربع ساعات من التشغيل بشحنة مدتها 10 دقائق فقط. كما أن سماعات الأذن معتمدة من TÜV Rheinland، مما يشير إلى طول العمر حتى بعد دورات شحن مكثفة.



تدعم سماعات الأذن الاتصال بجهازين، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بسلاسة بين جهازين مقترنين. كما يعمل تطبيق HeyMelody من Oppo على تعزيز التجربة من خلال تقديم عناصر تحكم باللمس قابلة للتخصيص ومعادل صوتي مخصص بثلاثة أوضاع محددة مسبقًا: Clear Vocals وBass Boost وOriginal Sound. علاوة على ذلك، يتيح Google Fast Pair الاقتران السريع والسهل بأجهزة Android.

تأتي سماعات Enco Buds 3 Pro بتصنيف IP55، مما يجعلها مقاومة للغبار ورذاذ الماء. وهي مصممة لتحمل الظروف القاسية، بما في ذلك التغيرات في درجات الحرارة واختبارات السقوط. ستتوفر بدرجتين: Glaze White وGraphite Grey.