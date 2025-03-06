قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد أذان المغرب اليوم وعدد ساعات الصوم.. احرص على الدعاء قبل الأذان
سويلم يتابع أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025
محطة الصب السائل أول مشروع بالشرق الأوسط وجنوب المتوسط قادر على استقبال الغاز المسال وتخزينه
جدول مثير للدوري المصري.. الأهلي والزمالك وبيراميدز في صراع حاسم للمرحلة النهائية
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس 6-3-2025
اترفع عليا قضية بسببه .. أحمد حسن يكشف تفاصيل عن علاقته بإمام عاشور
البيت الأبيض يستضيف قمة العُملات المشفرة.. وخبير: الأسواق تحتاج الثقة والتنظيم|فيديو
مفيش تأجيل | التعليم تؤكد بدء امتحانات شهر مارس في المدارس الأحد
الاتحاد في مواجهة القادسية اليوم بدوري روشن.. صدارة العميد في اختبار جديد الليلة
حماس: تهديدات ترامب دعم لنتنياهو وتشديد لحصار غزة
تصل لحد السيول .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات استثنائية.. Oppo Enco Buds 3 Pro سماعة تفوق الخيال | اعرف مواصفاتها

سماعات Oppo Enco Buds 3 Pro
سماعات Oppo Enco Buds 3 Pro
لمياء الياسين


في الشهر الماضي، حصلت سماعات Oppo Enco Buds 3 Pro على موافقة هيئة Bluetooth SIG ، مما يشير إلى الإطلاق الوشيك. الآن، أكدت شركة Oppo Malaysia أن سماعات الأذن اللاسلكية الفاخرة "ستأتي قريبًا". بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج سماعات الأذن رسميًا على موقع Oppo العالمي، مما يكشف عن تفاصيل رئيسية حول تصميمها وميزاتها ومواصفاتها. إليك نظرة عن قرب على ما تقدمه سماعات Enco Buds 3 Pro.

مواصفات و مميزات Oppo Enco Buds 3 Pro
 

تتميز سماعات Oppo Enco Buds 3 Pro بمحرك ديناميكي مطلي بالتيتانيوم مقاس 12.4 مم، مما يضمن صوتًا عميقًا وواضحًا. كما تدعم كل من برامج ترميز الصوت AAC وSBC، مما يضمن تشغيلًا عالي الجودة عبر الأجهزة. بفضل اتصال Bluetooth 5.4، توفر سماعات الأذن نقلًا مستقرًا ، مما يجعلها مثالية لعشاق الموسيقى والألعاب.
 تكشف القائمة الرسمية أن سماعات الأذن توفر ما يصل إلى 12 ساعة من التشغيل بشحنة واحدة. وعند دمجها مع علبة الشحن، يمتد إجمالي وقت التشغيل إلى 54 ساعة. بالإضافة إلى ذلك، تضمن إمكانية الشحن السريع أربع ساعات من التشغيل بشحنة مدتها 10 دقائق فقط. كما أن سماعات الأذن معتمدة من TÜV Rheinland، مما يشير إلى طول العمر حتى بعد دورات شحن مكثفة.


تدعم سماعات الأذن الاتصال بجهازين، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بسلاسة بين جهازين مقترنين. كما يعمل تطبيق HeyMelody من Oppo على تعزيز التجربة من خلال تقديم عناصر تحكم باللمس قابلة للتخصيص ومعادل صوتي مخصص بثلاثة أوضاع محددة مسبقًا: Clear Vocals وBass Boost وOriginal Sound. علاوة على ذلك، يتيح Google Fast Pair الاقتران السريع والسهل بأجهزة Android.

تأتي سماعات Enco Buds 3 Pro بتصنيف IP55، مما يجعلها مقاومة للغبار ورذاذ الماء. وهي مصممة لتحمل الظروف القاسية، بما في ذلك التغيرات في درجات الحرارة واختبارات السقوط. ستتوفر بدرجتين: Glaze White وGraphite Grey.

سماعات الأذن الشحن السريع علبة الشحن سماعات Oppo Enco Buds 3 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة الجماهير للخطيب

جماهير الأهلي تُوجّه رسالة لـ «الخطيب» خلال مباراة طلائع الجيش في الدوري | شاهد

طقس اليوم

أمطار ورعد وسيول .. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

صلاة العيد .. أرشيفية

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

الاهلي والزمالك

ديربي رمضاني.. الأهلي يواجه الزمالك بالجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري

أشرف زكي

مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكي بعد نقله للمستشفى

أذان الفجر في رمضان

أذان الفجر في رمضان.. الإفتاء تحذر من خطأ يفسد الصيام ويوجب القضاء

ابراهيم شيكا

فوق راسي.. أول رد من إبراهيم شيكا على لافتة جماهير الأهلي

الطقس في مصر

تحذير.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد وأمطار رعدية بهذه المحافظات

ترشيحاتنا

محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي

نصب على اللاعب محمد مجدي قفشة .. رجل أعمال يواجه الحبس 7 سنوات بالقانون

الاقتصاد المصري

نواب عن مؤشرات الاقتصاد الإيجابية: تعكس نجاح سياسات الحكومة

مجلس الشيوخ

برلماني: تحقيق توازن العملة الصعبة يعكس قوة الاقتصاد المصري

بالصور

أسرار عمل البرياني بالدجاج بالطريقة الأصلية

البرياني
البرياني
البرياني

من أشهر المشروبات الرمضانية..طريقة عمل عصير الخروب

.طريقة عمل عصير الخروب
.طريقة عمل عصير الخروب
.طريقة عمل عصير الخروب

عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان

عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان
عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان
عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان

المواعين والوقفة ..نصائح لتخفيف آلام المفاصل للنساء في رمضان

10 نصائح لتقوية العظام وتخفيف آلام المفاصل في رمضان
10 نصائح لتقوية العظام وتخفيف آلام المفاصل في رمضان
10 نصائح لتقوية العظام وتخفيف آلام المفاصل في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد