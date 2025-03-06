مروان عطية يحتفل بعيد ميلاد أفشة بهذه الطريقة| شاهد

وجه مروان عطية، لاعب النادي الأهلي، رسالة تهنئة لمحمد مجدي أفشة زميله بالفريق بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب عطية عبر ستوري حسابه على انستجرام: “كل سنة وأنت طيب يا قاضية وعقبال مليون سنة وتحقق اللي نفسك فيه يارب”.

فوز الأهلي على طلائع الجيش

وحقق فريق الأهلي فوزاً صعباً على طلائع الجيش بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، بإستاد القاهرة في الجولةالـ17 والأخيرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

إصابة أفشة

من ناحية أخرى، يحرص الجهاز الطبي بالنادى الاهلى بقيادة أحمد جاب الله على تجهيز محمد مجدى أفشة صانع العاب الفريق الأحمر لمواجهة انبى المقبلة بكأس عاصمة مصر حيث يخوض اللاعب حالياً المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من شد عضلة السمانة.

وتعرض أفشة للإصابة فى التدريبات الأخيرة التى سبقت مباراة الزمالك ليغيب عن القمة التى انتهت بالتعادل 1/1.