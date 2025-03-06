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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طالب يقود سيارة ويعرض حياة المواطنين للخطر بمدينة نصر

طالب مدينة نصر
طالب مدينة نصر
كتب – مصطفى الرماح :

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى من صور ومقاطع فيديو لقائد سـيارة "تبدو عليه علامات حداثة السن" يتضمن عبارات مُسيئـة بالإضافة لتعريضه حياته والآخريــن للخطر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مالك السيـــارة (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، نجلــــه (طالب - مقيم بذات العنوان "مالك الحساب المُشار إلــــيه ") والسيــارة المستخدمة "سارية التراخـــيص" .

وبمواجهتهما أقر الأخير بقيــادة السيارة ملك والده برعونة وبدون رخصة قيادة وتدوين منشورات خارجة عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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