عمومية الطائرة ترفض محاولات هدم الاستقرار وتتصدي للقضايا الكيدية ضد المجلس المنتخب

أبدي عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للكرة الطائرة استيائهم الشديد بسبب محاولات عايدة إسماعيل المرشحة السابقة على منصب رئاسة اتحاد الطائرة عرقلة مسيرة الإنجازات الحالية وايضاً التي تحققت آخر أربع سنوات وشهدت تفوق كبير لكافة منتخبات مصر رجال وسيدات وشباب وناشئين وتصدروا جميعاً القارة الأفريقية واصبحوا متواجدين على الساحة العالمية.

ورغم حالة الاستقرار التى يعيشها اتحاد الطائرة إلا أن الجميع فوجئ بتزعم عايدة إسماعيل مجموعة لم يحصلوا على ثقة الجمعية العمومية في الانتخابات الاخيرة وتضم كلا من: يوسف حسن وحاتم شعلان وحسين السرجاني ومعهم ناصر حمدي وهاني فكري

وقرروا اللجوء للقضاء وطعنوا على نتيجة الانتخابات التى فاز فيها باكتساح المهندس ياسر قمر ومجلسه الحالي علي الرغم من سريان الانتخابات بحيادية كاملة ودقة في الاجراءات وبشكل حضاري يليق بالجمعية العمومية للكرة الطائرة المصرية

وجاء سبب غضب الجمعية العمومية محاولة تشكيك المعارضة في الذمم المالية للكثير من أعضاء الجمعية العمومية الذين شاركوا في الانتخابات فضلا عن وجود شبهة تدخل خارجي في شؤن الكرة الطائرة المصرية

وأعلن عدد كبير من مسئولي الأندية رفضهم القطاع لمحاولات البعض هدم إستقرار الاتحاد الذى نجح أخر أربع سنوات في تصدر التنصنيف القارئ للمنتخبات الوطنية رجال وسيدات كبار وشباب وناشئين في كافة المراحل السنية وكذلك تواجد الكرة الطائرة المصرية على الساحة العالمية والوصول بمنتخبي الرجال والشاطئية لدورة الالعاب الاولمبية الأخيرة التى أقيمت بباريس.



وكانت الفترة الماضية قد شهدت قيام هذه المجموعة برفع دعوي قضائية ضد المجلس المنتخب بعد فشلهم في الحصول على ثقة أعضاء الجمعية العمومية التى أعلنت دعمها الكامل للمجلس المنتخب باكتساح بفارق عدد كبير من الاصوات دون منافسة تذكر .

وهناك ثورة غضب شديدة من أعضاء الجمعية العمومية نتيجة محاولات هولاء الأشخاص عرقلة مسيرة اتحاد الطائرة وأعلن الجميع رفضهم فكرة دخول اللعبة من جديد دوامة الخلافات والأزمات .