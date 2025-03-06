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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمن الحملات المحلية بقنا .. ضبط 4 أجولة ألعاب نارية بدشنا

ضبط ألعاب نارية بقنا
ضبط ألعاب نارية بقنا
يوسف رجب

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة قنا، حملاتها ضد تجار ومروجي الألعاب النارية بكافة مناطق المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين وإداراتها المنتشرة بالمراكز، تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، إن الحملة التي شنتها الوحدة اليوم، تمكنت من ضبط 4 جوالات من الألعاب النارية، وجرى تحرير محاضر لحائزيها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.

 وأوضح أنور، بأن الحملات مستمرة صباحاً ومساءا بكافة المناطق، مؤكداً حرصه الشديد على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات لخطورتها على صحة المواطنين خصوصاً من الأطفال والسيدات.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، إلى أن قسم الإشغالات، برئاسة أنور زين، قاد الحملة لليوم الثالث علي التوالي واستهدفت محلات الألعاب النارية بالشوارع التي أبلغ عنها الأهالي والتي ضمت عدة شوارع بالمدينة وتم ضبط عدد من الألعاب النارية ومصادرتها وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجيها.

وأضاف أنور، بأنه تم التنبيه على التجار والمحلات بعدم تداول الألعاب النارية ومنع ترويجها وبيعها للأطفال، لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مناشداً المواطنين استمرار الإبلاغ عن محلات بيع الألعاب النارية وأماكن ترويجها في إطار خطة لحماية المواطنين ومكافحة الظواهر السلبية التي تهدد سلامة المواطنين من خلال رسائل الصفحة الرسمية أو تقديم شكوى لرئيس الوحدة المحلية .

قنا دشنا الظواهر السلبية الألعاب النارية تداول الألعاب النارية

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