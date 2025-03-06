توقف سيارة نقل يعطل حركة النقل والمواصلات بخط السكك الحديدية بمزلقان الشعبية بالمحلة

تدخلت العناية الإلهية منذ قليل لإنقاذ حياة المئات من الأسر والعائلات الذين استقلوا قطار السكك الحديدية بخط "طنطا _ سمنود" بمحافظة الغربية، بعدما تعطلت سيارة نقل لوري بشكل مفاجئ بمزلقان منشية البكري، الأمر الذي تسبب في ارتباك نسبي بحركة القطارات وتم الدفع بأوناش لرفع وتحريك السيارة النقل حفاظا على أرواح وحياة المواطنين.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قسم ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول تعطل سيارة نقل لوري بمزلقان منشية البكري بنطاق دائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وأفاد شهود عيان الواقعة بأن حركة القطار توقفت بمزلقان منشية البكري جراء توقف حركة النقل والمواصلات بشكل مفاجئ، وتم الدفع بأوناش لسحب سيارة النقل وتسيير حركة القطارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.