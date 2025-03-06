قرار جديد من ترامب بشأن الرسوم الجمركية على البضائع المكسيكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس إنه أوقف الرسوم الجمركية على السلع والخدمات المكسيكية التي تغطيها اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية المعروفة باسم USMCA حتى الثاني من أبريل، بعد التحدث مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم.

وأكد ترامب عبر منشور له بمنصة "تروث سوشيال" أن رئيسة المكسيك تقوم بعمل جيد، دون خوض في أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، أعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أن ترامب كان يفكر في إعفاءات على السلع الكندية والمكسيكية التي تغطيها الاتفاقية.

أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء أنه سيمنح تأخيرًا لمدة شهر واحد للرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات التي تتوافق سياراتها مع USMCA.

وقال لوتنيك إن الإعفاءات لمدة شهر واحد لأكثر من شركات صناعة السيارات من المرجح أن تكون كذلك.

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن هدفه لا يزال يتمثل في "إزالة جميع التعريفات الجمركية"، وإن حكومته "تجري مناقشات" حول إمكانية تأخير موجة ثانية من التعريفات الجمركية الانتقامية ضد الولايات المتحدة.

وتحدث ترامب إلى ترودو يوم الأربعاء وأخبره أن جهود كندا لوقف تدفق الفنتانيل "ليست جيدة بما فيه الكفاية".