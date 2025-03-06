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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفستان أحمر.. مي سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

مي سليم
مي سليم
ميرنا محمود

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها صورة من أحدث ظهور لها عبّر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و ظهرت مي سليم بأطلاله جذابة مرتديه فستان قطيفة باللون الأحمر، كما وضعت مكياج بسيط يبرد جمال ملامحها.

وكانت قد تحدثت الفنانة مي سليم، عن رحلتها التعليمية والتحديات التي واجهتها، قائله: "مكنتش من الطلاب المتفوقين في المدرسة".


وأضافت مي سليم خلال لقائها مع بودكاست "بداية جديدة"، على قناة "الحياة"،: طفولتي كانت في الإمارات ومش متذكرة كثير من التفاصيل عن هذه الفترة، وانتقلت إلى مصر قبل مرحلة الثانوية العامة".

وأشارت إلى أن بداية مسيرتها الفنية لعبت دورًا أساسيًا في تنمية موهبتها، موضحه أن دخولها إلى عالم الفن كان نقطة تحول كبيرة في حياتها.

وكشفت أنه على الرغم من أنها لم تكن من الطالبات المتفوقات في المدرسة إلا أن والدتها اشترطت عليها تحقيق نتائج دراسية متميزة حتى تستمر في مسيرتها الفنية، وهو ما دفعها إلى الاجتهاد والتخرج من الجامعة بتقدير امتياز في تخصص إدارة الأعمال.

اطلالات النجوم مي سليم صور مي سليم اطلالات مي سليم

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