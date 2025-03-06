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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تحذير عاجل من الأرصاد| موسم الأمطار الرعدية يعود ويهدد الشوارع بالغرق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، من موجة من الأمطار الرعدية التي ستؤثر على بعض المناطق الشمالية، وصولًا إلى القاهرة الكبرى، وذلك مع بدء موسم الأمطار الرعدية الذي يتميز بسقوطها العشوائي وغير المنتظم. 
وأشارت الهيئة إلى أن المناطق الشمالية الداخلية ستكون الأكثر تأثرًا، خاصة محافظات الدلتا، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وخليج السويس، والصحراء الغربية، لا سيما المناطق الصحراوية الواقعة بين الوادي الجديد ومطروح.

شبورة مائية وأمطار متفاوتة الشدة

من المتوقع أن يشهد يوم الجمعة انتشارًا كثيفًا للشبورة المائية في ساعات الصباح، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.
 كما ستتساقط أمطار متوسطة قد تصل إلى حد السيول في بعض مناطق سيناء، بينما تكون الأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومدن القناة.

وأكدت الهيئة أن الأمطار ستكون متوسطة ورعدية في السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، في حين ستكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وتمتد حتى شمال الصعيد.

سبب التقلبات الجوية وتحذيرات الأرصاد

أوضح خبراء الأرصاد الجوية أن هذه الحالة من عدم الاستقرار تعود إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي، مشيرين إلى أن الطقس قد يبدو هادئًا ومستقرًا خلال بعض الفترات، إلا أنه سرعان ما يتغير مع تشكل خلايا رعدية مفاجئة، تتسبب في هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح هابطة قوية بشكل مؤقت.
 كما لفت الخبراء إلى احتمال سماع أصوات الرعد مع هطول الأمطار، مما يعكس قوة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

إجراءات وقائية ونصائح هامة للمواطنين

في ظل هذه الظروف الجوية المتقلبة، شددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية لتجنب المخاطر المحتملة.
 وأوصت المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، لتفادي تأثير انخفاض درجات الحرارة.
 كما نصحت بارتداء الكمامات أثناء الخروج، لا سيما للأشخاص الذين يعانون من حساسية الصدر والجيوب الأنفية، لتجنب تأثير الهواء المحمل بالأتربة والرطوبة.

ومن بين التحذيرات المهمة التي وجهتها الأرصاد، تجنب الاقتراب من الأشجار والمباني المتهالكة وأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية المعدنية خلال فترات نشاط الرياح، لتفادي حوادث السقوط أو التلف. 
كما أكدت الهيئة أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل دوري، لمواكبة أي تحديثات قد تطرأ على حالة الطقس خلال الأيام القادمة.

 

تأتي هذه التحذيرات في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة المواطنين، خاصة في ظل تغيرات الطقس السريعة التي قد تؤثر على الحياة اليومية في مختلف المناطق.
 ومع استمرار حالة عدم الاستقرار، يبقى الحذر والمتابعة المستمرة لتوقعات الأرصاد الجوية أمرًا ضروريًا لضمان السلامة وتجنب أي مخاطر قد تنجم عن الظواهر الجوية المفاجئة.

الأرصاد القاهرة شبورة السيول الأمطار الرعدية

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