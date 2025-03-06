الحلقة 6 مسلسل “وتقابل حبيب”.. إجهاض ياسمين عبد العزيز

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “وتقابل حبيب” العديد من الأحداث حيث ‎تعرضت ليل (ياسمين عبد العزيز) للإجهاض، نتيجة مؤامرة دبرتها حماتها إجلال (أنوشكا) وزوجها يوسف (خالد سليم)، حيث كانا يسعيان للتخلص من الجنين لأن وجوده كان سيؤثر سلبًا على صفقة تجارية مهمة تتعاون فيها الشركة مع رقية العسكري (نيكول سابا)، زوجة يوسف الثانية التي تمول المشروع.

‎‎من جهة أخرى، توفيت نهى (ندا موسى)، زوجة فارس، بعد أن ساءت حالتها الصحية بسبب الحادث الذي تعرضت له أثناء عودتها مع فارس من الجونة، تلقى فارس اتصالًا من المستشفى يبلغه بتدهور حالتها، وحين وصل، كانت قد فارقت الحياة أمام عينيه، مما أصابه بانهيار. وأثناء تحضير ليل للذهاب مع يوسف إلى المستشفى للوقوف بجانب فارس (كريم فهمي) بعد وفاة زوجته، شعرت بألم شديد في بطنها ونزفت، ليتم نقلها إلى الطبيب الذي أكد إجهاضها، لكنها لم تلقَ أي اهتمام من العائلة بعد عودتها، بسبب انشغال الجميع بالعزاء.

‎بدأت الحلقة بصدمة ليل بعد اكتشافها كذب يوسف عليها، إذ أخبرها أنه برفقة صديقه عادل ثابت، بينما كانت قد تلقت خبر وفاته بالفعل، بعد إنهاء المكالمة، أكدت لشقيقتها فرح أنها أصبحت متأكدة من خيانته، وأنها ستطلب الطلاق فور تأكدها من ذلك.

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‎مواعيد عرض مسلسل “وتقابل حبيب”



‎ • قناة DMC:

‎ • العرض الأول: 8:30 مساءً

‎ • الإعادة الأولى: 2:45 صباحًا

‎ • الإعادة الثانية: 1:30 مساءً

‎ • قناة DMC دراما:

‎ • العرض الأول: 6:00 مساءً

‎ • الإعادة الأولى: 4:30 صباحًا

‎ • الإعادة الثانية: 9:30 صباحًا

‎ • منصة Watch It: الساعة 6:00 مساءً