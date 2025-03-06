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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل حكيم باشا الحلقة 6.. مصطفى شعبان يسترد ابنه المخطوف

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدأت الحلقة السادسة من مسلسل "حكيم باشا"، على خطف "عسل- شيماء عباس"، لابن "حكيم- مصطفى شعبان"، وتسليمه ل "شبل- أحمد عبد الله محمود".

وخلال تسليم الولد، ظهر "حكيم- مصطفى شعبان"، بعد أن كان متفق مع "عسل- شيماء عباس"، وقال لها أنه متكفل بابنها وستظل معه في القصر.

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة السادسة، تسليم "سليم- منذر ريحانة"، ورق المناقصة الخاص ب "حكيم- مصطفى شعبان" لكل من "واصل الذهبي- رياض الخولي" و "غراب- أحمد فهيم"، حتى ينتقموا من "حكيم- مصطفى شعبان".

وانتهت الحلقة السادسة من مسلسل "حكيم باشا"، على كشف "حكيم- مصطفى شعبان" أن "ياسين- ميدو عادل"، هو ابن "نوح- أحمد فؤاد سليم"، ليترك هذا المشهد الجمهور في حالة من الترقب لما سيحدث في الحلقة القادمة.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا 

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

وكما أن يعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

مسلسل حكيم باشا 

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

مصطفى شعبان أحمد فهيم حكيم باشا مسلسل حكيم باشا رياض الخولي أحمد عبد الله محمود

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