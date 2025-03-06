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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل الكابتن الحلقة 7 .. حسام يلجأ إلى تامر المغفل

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
سعيد فراج

تتواصل الأحداث الكوميدية في الحلقة السابعة من مسلسل "الكابتن", حيث يجد حسام عز الدين (أكرم حسني) نفسه في مأزق جديد أثناء محاولته تنفيذ طلب روح عاطف (أحمد الرافعي) بتزويج رانيا (وئام مجدي)، لكنه يكتشف أن سمعتها السيئة في الحي تعيق المهمة.

يبدأ حسام محاولاته بالبحث عن عريس مناسب، فيطلب المساعدة من صاحب مكتب زواج، لكنه يُطرد عندما يسيء الرجل فهم طلبه. يتوجه كريم (أحمد عبد الوهاب) بدوره إلى فندق ليعرض على أحد الشبان فرصة إقامة فاخرة مقابل الزواج من رانيا، لكن الشاب يرفض بسبب سمعتها. حتى أن الأمهات في الحي يطردن سما (آية سماحة) عندما تحاول إقناعهن بقبولها كزوجة لأحد أبنائهن.

مسلسل الكابتن 
مسلسل الكابتن 

في موقف طريف آخر، يعرض حسام صورة رانيا على أحد المتسولين، الذي يفر هاربًا بمجرد رؤيتها قائلاً: "رانيا الشمال!"، مما يزيد من إحباط حسام.

بعد فشل كل محاولاته، تأتي لحسام فكرة غير متوقعة، وهي البحث عن شخص ساذج يمكن إقناعه بالزواج من رانيا، ويجد ضالته في تامر (محمد طعيمة)، الذي يتضح أنه يعيش مع سباك وعائلته لأن الصبي الذي أرسله لإحضار "جلدة" لم يعد منذ شهر.

ينجح حسام وكريم في إقناع تامر بفكرة الزواج، لكن عاطف يؤكد أن رانيا سترفضه، لذلك، يضع حسام خطة ذكية لتجميل صورة رانيا في أعين الناس، حيث يطلب من أطفال الشارع ترديد أغنية عنها، لكنهم بدلًا من ذلك يغنون "رانيا الشمال", مما يفسد خطته.

مسلسل الكابتن 
مسلسل الكابتن 
مسلسل الكابتن 
مسلسل الكابتن 

عندما يذهب حسام وكريم لخطبة رانيا بالنيابة عن تامر، ترفض بشدة، لكن حسام يقنعها بالتعرف عليه أولًا قبل اتخاذ القرار.

في هذه الأثناء، يصل فيديو لحسام إلى صلاح (نائب رئيس النادي)، مما يهدد بكشف خطته.

على الجانب الآخر، تتفاقم الأزمة بين حسام وسما، حيث يعرض أهلها عليها فيديو لحسام يثير غضبهم، وعندما تحاول شرح الموقف لهم، يرفضون الاستماع، مما يدفعها إلى التظاهر بقتل نفسها.

مسلسل الكابتن 
مسلسل الكابتن 
مسلسل الكابتن 

يفاجئ حسام الجميع بمساعدتها في تمثيل المشهد، مما يجبر العائلة على الموافقة على زواجهما في النهاية.

في مشهد آخر، يجلس حسام مع تيتا أسرار (ميمي جمال) وعم باني (سامي مغاوري) لمناقشة الحب، بينما يحاول حسام التقرب من أسرار بطريقة غامضة. فهل ينجح في إتمام زواج رانيا من تامر؟

يُعرض مسلسل "الكابتن" حصريًا على منصة Watch It وقنوات DMC وDMC دراما، وهو من تأليف عمرو الدالي، عن قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري.

مسلسل الكابتن 
مسلسل الكابتن 
مسلسل الكابتن 
مسلسل الكابتن 

مواعيد عرض مسلسل الكابتن 

قناة DMC

العرض الأول: 9:45 مساءً

الإعادة: 3:45 مساءً و8:00 صباحًا

قناة DMC دراما

العرض الأول: 12:00 منتصف الليل

الإعادة: 11:15 صباحًا و7:30 مساءً

قصة مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن تدور أحداثه حول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.

أبطال مسلسل الكابتن

يشارك في بطولة المسلسل بجانب أكرم حسني، كل من: آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني.

وئام مجدي الكابتن أكرم حسني مسلسل الكابتن أحمد الرافعي

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