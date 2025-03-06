خطأ قمة الدور الأول للأهلي .. هل يتفادى كولر فخ التعادل أمام الزمالك؟

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل أمام الزمالك في قمة بطولة الدوري المصري بالدور الأول قبل أن يكون على موعد جديد لقمة في الدور النهائي من البطولة.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم 11 مارس الجاري في الجولة الأولى من الدور النهائي من بطولة الدوري المصري لحسم لقب المسابقة.

ووجهت الجماهير اتهامات عنيفه لكولر بسبب طريقة لعبه أمام الزمالك واعتماده على طريقة محافظة أمام دفاعات الزمالك الذي بدأ المباراة بخماسي في خط الدفاع.

إتهامات كولر بالجبن

وعانى الأهلي أمام الزمالك وقتها من قلة الهجمات والفرص أمام المرمى وبالتالي نجح الزمالك في تسجيل هدف التعادل بعد تراجع الأهلي.

ويبدو أن كولر أدرك خطأه أمام الزمالك وبدأ في تغيير خطة لعبه خلال المباريات الأخيرة في بطولة الدوري وغير من طريقه لعبه.

بدأ كولر المباراة الماضية أمام طلائع الجيش بخماسي هجومي بحت وهم إمام عاشور وحسين الشحات مع جراديشار ووسام أبوعلي وبن شرقي.

واستطاع كولر خلال مباراة طلائع الجيش التي انتهت لصالحه بنتيجة 2-0 لشن عدد كبير من الهجمات رغم دفاع الفريق العسكري بخمس لاعبين وهي نفس الطريقة التي لعب بها الزمالك “ مع اختلاف فارق الإمكانيات”.

ويستطيع كولر البدء بنفس التشكيل السابق خلال مباراته المرتقبة أمام الزمالك ليبتعد عن اتهامات الجماهير بـ “الجبن”.

بجانب أن المواجهات القادمة في الدوري لا تحتمل أي فقدان جديد للنقاط للأهلي وسط تألق بيراميدز في الموسم الحالي وإقترابه من تحقيق اللقب حال تعثر الأهلي من جديد.