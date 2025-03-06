لا أمان لأي مان .. ياسمين عبد العزيز تثير جدل بهذا البوست

علقت الفنانة ياسمين عبد العزيز على الحلقة ال٥ من مسلسلها الرمضان وتقابل حبيب .

وكتبت عبد العزيز من خلال حسابها الشخصي فيس بوك :" لا امان لاي مان ".



وتقابل حبيب" وهي إحدى أهم الحلقات المنتظرة في الموسم الرمضاني والتي كشفت عن خيانة خالد سليم لياسمين عبد العزيز مع نيكول سابا بالإضافة لعدد من الأحداث المهمة خلال الحلقة.

وشهدت الحلقة عدة مشاهد قوية من نيكول سابا حيث قررت التواجد في عزاء "نهى" التي تقدم دورها الفنانة ندى موسى في فيلا "أبو العزم" وبتواجد الجميع وعلى رأسهم "ليل الحسيني" التي تقدم دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز لتلفت إليها الأنظار بعد الجرأة الكبيرة التي قادتها إلى منزل عائلة أبو العزم في الوقت الذي تعرف أن ليل الحسيني تشك في زوجها يوسف بسببها، لتقدم مشاهد بها قوة وتحد كبير.

وفي الحلقة السادسة أيضا، كانت نيكول سابا "رقية العسكري" الصدمة الأكبر لـ "ليل الحسيني" حين تواجد "يوسف" عن "رقية" بعد أن أقنع ليل الحسيني بأنه في طريقه لبورسعيد في رحلة عمل إلا أن الشك دخل قلب ليل لتراقبه حتى تصل إلى فيلا رقية وتضبط خيانة زوجها يوسف مع رقية وسط نظرات قوية من نيكول سابا في هذا الموقف.