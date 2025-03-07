تصدرت التريند .. زينة في مأزق ببرنامج رامز بسبب أسنانها

أثارت الفنانة زينة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" مع رامز جلال.

خلال الحلقة، لاحظ المشاهدون وضوح حشوات أسنانها، مما دفع العديد منهم للتعليق على ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولكن اختلف البعض أن كانت تأكل لبانة وتصدرت زينة التريند بسبب أحد ضروسها وانتشرت الصورة بشكل واسع وهي تصرخ ويتضح شكل غريب بأسنانها

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه الحلقة، وتصدرت أسنان زينة وحالتها خلال المقلب حديث السوشيال ميديا في الأيام الماضية.

تعرضت زينة لموقف صعب خلال المقلب، حيث أصيبت بحالة من الذعر والانهيار،