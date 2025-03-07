قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احترس.. 3 أخطاء في السحور تنقص الثواب وأحدها يبطل الصيام
"حلفاء أوفياء".. ماكرون يرد على ترامب بشأن حلف الناتو
محمد عبدالجليل: مباراة الزمالك وبيراميدز ستحدد بطل الدوري المصري
حكم تأخير غسل الجنابة في رمضان وهل الملائكة تعلن الجُنب؟ اعرف آراء الفقهاء
بيسيرو: الزمالك فريق يحارب على كل البطولات
حاجات غريبة.. محمد رمضان يشيد بأداء شوقي مع كولر
مسلسل الأميرة الحلقة 6.. نيقولا معوض يطلب من ياسمين صبري ارتداء النقاب
الصين تنتقد الرسوم الجمركية الأمريكية: لا يوجد رابح في الحرب التجارية
مصطفى بكري: يوم الشهيد علامة بارزة في تاريخ العسكرية المصرية
ترامب يلقي مجددا بظلال الشك على انخراط أمريكا في الناتو
بيسيرو : الزمالك يسعى للفوز بالكأس وهذه رسالتى للجماهير قبل القمة 130
وزير الخزانة الأمريكي: أي إجراء ضد حماس سيكون من إسرائيل وبدعم من إدارتنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل الأميرة الحلقة 6.. نيقولا معوض يطلب من ياسمين صبري ارتداء النقاب

مسلسل الأميرة ظل حيطة
مسلسل الأميرة ظل حيطة
سعيد فراج

عرضت قناة أبوظبي الفضائية، الحلقة السادسة من مسلسل الأميرة - ظل حيطة لـ الفنانة ياسمين صبري والفنان نيقولا معوض، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني. 

وبدأ مسلسل الأميرة - ظل حيطة الحلقة 6، بالقبض على نضال الشافعي، بينما تشك زينب (ياسمين صبري) في زوجها أسامة (نيقولا معوض) وتستدعي أهلها إلى منزلها وتطلب الطلاق. 

يدافع أسامة عن نفسه ويخبر زوجته زينب وأهلها أنه برئ وقام بسجن نضال الشافعي، لأنه أكبر نصاب، ويترك المنزل لها غاضبا منها. 

يذهب أسامة إلى نضال الشافعي في قسم الشرطة ويحاول مساومته على إخراجه من السجن مقابل زيادة عمولته، ولكن يرفض الأخير ويتوعد كلا منهما الآخر. 

تذهب زينب إلى زوجها أسامة في الفندق الذي يعيش فيه، وتحاول مصالحته ولكن الأخير يضع لها 3 شروط للعودة، هي: (الابتعاد عن أصدقائها وأهلها وارتداء النقاب). 

مسلسل الأميرة ظل حيطة

مسلسل "الأميرة ظل حيطه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

مواعيد عرض مسلسل الأميرة 

وتعرض قناة أبو ظبي الإماراتية، مسلسل الأميرة ظل حيطة لـ ياسمين صبري، الساعة 11:00 مساءًا، بتوقيت الإمارات، ويعاد عرض المسلسل الساعة 3:30 فجرًا. 

أغنية مسلسل الأميرة 

طرح صناع مسلسل الأميرة ظل حيطه، بطولة ياسمين صبري، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "سيدة الحب الأولي" علي منصات مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي نالت إعجاب الجمهور.

وحققت الأغنية رواجا كبيرا بمجرد طرحها علي منصة "انستجرام" حيث حققت مليون ونصف مشاهدة وأكثر من 9 الاف شير خلال 15 ساعة فقط، حيث اتسمت الأغنية بالطابع الرومانسي، والأغنية من غناء آية خفاجة وكلمات محمد شكري وألحان حازم احمد وتوزيع محمد مجدي.

برومو مسلسل الأميرة 

كشفت الشركة المنتجة عن برومو مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري ونيكولا معوض، المقرر عرضه على قناة أبو ظبي، في النصف الأول من شهر رمضان المقبل، وعلي قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية في النصف الثاني من الشهر المبارك، وسيطرت الاثارة والتشويق عليه.

ياسمين صبري نضال الشافعي الأميرة نيقولا معوض مسلسل الأميرة مسلسل الأميرة ظل حيطة الحلقة 6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس الآن.. البرق يقتل سيدة وتساقط كثيف للثلوج والأمطار في القاهرة والمحافظات

الطقس الآن.. البرق يقتل سيدة وتساقط كثيف للثلوج والأمطار في القاهرة والمحافظات

الأهلي والزمالك

الأهلي يفتقد 5 لاعبين أمام الزمالك في القمة.. وعودة 3 نجوم

صورة أرشيفية

تحذير عاجل من الأرصاد| موسم الأمطار الرعدية يعود ويهدد الشوارع بالغرق

سالي عبدالسلام

هل تسببت زوجة كريم فهمي في طلاق هنا الزاهد من شقيقه.. سالي عبدالسلام تكشف

رئيس الوزراء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. ما هو موعد صرف مرتبات شهر مارس؟

وزارة التربية والتعليم

أول رد من التعليم بشأن ظهور حالات جدري في مدرسة العمرانية

قبل العيد .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

قبل العيد .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

حسام حبيب

بـ رامز يلون مصر.. أنا آسف ياشيرين وأنا لسة بحبك.. حسام حبيب يعتذر لشيرين عبد الوهاب

ترشيحاتنا

المصلين

آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر.. صور

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

عمر هاشم: أخلاق النبي ليست مستمدة من الشريعة قبل البعثة بل فطرية

علي جمعة

ماذا لو خرجت الألوهية من منظومة الإنسان؟.. الدكتور علي جمعة يوضح

بالصور

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الشرب بالأكواب البلاستيك

الاكواب البلاستيك
الاكواب البلاستيك
الاكواب البلاستيك

أوبريت الليلة الكبيرة في احتفالية خيمة البالون الرمضانية بقاعة صلاح جاهين .. صور

أوبريت الليلة الكبيرة
أوبريت الليلة الكبيرة
أوبريت الليلة الكبيرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول على السحور

الفول
الفول
الفول

لتجنب الجوع والعطش.. عناصر غذائية يجب أن تتضمنها وجبة السحور

عناصر غذائية يجب أحتواء وجبة السحور عليها
عناصر غذائية يجب أحتواء وجبة السحور عليها
عناصر غذائية يجب أحتواء وجبة السحور عليها

فيديو

احمد العوضى

أنا أنجم ضيف عنده.. رد العوضي على رامز جلال بعد تعليقه “اتجوز نجمة”

شباب يلقون الالعاب النارية داخل ميكروباص

الأمن يفحص فيديو لشباب يلقون ألعاب نارية داخل سيارات الميكروباص

دينا الشربيني

انفصلنا ولسه أصدقاء.. دينا الشربيني تتحدث عن ارتباطها لأول مرة

سالي عبد السلام

سحر وحسد ومرض.. سالي عبد السلام تكشف معاناتها للعرافة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد