مسلسل الأميرة الحلقة 6.. نيقولا معوض يطلب من ياسمين صبري ارتداء النقاب

عرضت قناة أبوظبي الفضائية، الحلقة السادسة من مسلسل الأميرة - ظل حيطة لـ الفنانة ياسمين صبري والفنان نيقولا معوض، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وبدأ مسلسل الأميرة - ظل حيطة الحلقة 6، بالقبض على نضال الشافعي، بينما تشك زينب (ياسمين صبري) في زوجها أسامة (نيقولا معوض) وتستدعي أهلها إلى منزلها وتطلب الطلاق.

يدافع أسامة عن نفسه ويخبر زوجته زينب وأهلها أنه برئ وقام بسجن نضال الشافعي، لأنه أكبر نصاب، ويترك المنزل لها غاضبا منها.

يذهب أسامة إلى نضال الشافعي في قسم الشرطة ويحاول مساومته على إخراجه من السجن مقابل زيادة عمولته، ولكن يرفض الأخير ويتوعد كلا منهما الآخر.

تذهب زينب إلى زوجها أسامة في الفندق الذي يعيش فيه، وتحاول مصالحته ولكن الأخير يضع لها 3 شروط للعودة، هي: (الابتعاد عن أصدقائها وأهلها وارتداء النقاب).

مسلسل الأميرة ظل حيطة

مسلسل "الأميرة ظل حيطه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

مواعيد عرض مسلسل الأميرة

وتعرض قناة أبو ظبي الإماراتية، مسلسل الأميرة ظل حيطة لـ ياسمين صبري، الساعة 11:00 مساءًا، بتوقيت الإمارات، ويعاد عرض المسلسل الساعة 3:30 فجرًا.

أغنية مسلسل الأميرة

طرح صناع مسلسل الأميرة ظل حيطه، بطولة ياسمين صبري، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "سيدة الحب الأولي" علي منصات مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي نالت إعجاب الجمهور.

وحققت الأغنية رواجا كبيرا بمجرد طرحها علي منصة "انستجرام" حيث حققت مليون ونصف مشاهدة وأكثر من 9 الاف شير خلال 15 ساعة فقط، حيث اتسمت الأغنية بالطابع الرومانسي، والأغنية من غناء آية خفاجة وكلمات محمد شكري وألحان حازم احمد وتوزيع محمد مجدي.

برومو مسلسل الأميرة

كشفت الشركة المنتجة عن برومو مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري ونيكولا معوض، المقرر عرضه على قناة أبو ظبي، في النصف الأول من شهر رمضان المقبل، وعلي قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية في النصف الثاني من الشهر المبارك، وسيطرت الاثارة والتشويق عليه.