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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حاجات غريبة.. محمد رمضان يشيد بأداء شوقي مع كولر

محمد رمضان ومحمد شوقي
محمد رمضان ومحمد شوقي
منار نور

أشاد محمد رمضان مدير الكرة في النادي الأهلي بأداء محمد شوقي مع الفريق.

وقال محمد رمضان في تصريحات لقناة الأهلي: "كولر مبسوط من محمد شوقي قالي بيعمل حاجات كنت محتاجها.. مثلا الاعتراض على التحكيم في حاجات غريبة وأنا مبعرفش أعمل كده وشوقي بيقدر".


علق الإعلامي خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي القائم بأعمال نائب الرئيس  علي أداء محمد شوقي مع النادي الأهلي عبر تصريحاته مع الإعلامي أحمد شوبير ببرنامج “الوش التاني”.

وقال خالد مرتجي ''محمد شوقي عنده شخصية ومكسب كبير لفريق الكرة بالنادي الأهلي''.

وكان قد شارك الإعلامي أحمد شوبير تصريحات خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي القائم بأعمال نائب الرئيس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

محمد رمضان محمد شوقي كولر الاهلي

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