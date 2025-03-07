من أجل ولاد الشمس.. أحمد مالك يخسر 10 كيلو من وزنه

كشف الفنان أحمد مالك عن كواليس تحضيره لدوره في مسلسل “ولاد الشمس” الذي يعرض حاليا ضمن الموسم الرمضاني.

وقال أحمد مالك في تصريحات لبرنامج et بالعربي، إنه خسر حوالي 10 كيلو في إطار التحضير لدوره، وقام بتدريبات مكثفة في الملاكمة لمدة شهرين، والتزم بنظام غذائي صارم وغير مظهره ليعكس الشخصية، بما في ذلك تغيير تسريحة شعره.

واستلهم أحد المشاهد من فيلم "اللعب مع الكبار" لعادل إمام ومحمود الجندي، الذي يتناسب مع روح شخصيته بحسب تصريحاته.

مسلسل ولاد الشمس بطولة شباب الجيل القادم أحمد مالك وطه دسوقي، ويجتمعان سويا في مسلسل كوميدي حيث يجسدان شخصيتي ولعة ومفتاح.

ولعة ومفتاح شابان لا يزالان يعيشان في دار الشمـس للأيتام، حيث عاشا ويعملان لصوص لصالح مجدي، مدير دار الأيتام.

على الرغم من عدم تحمّلهما بعضهما ودائمًا ما يتشاجران ويتصادمان، إلا أن لكل واحد منهما طريقة مختلفة تمامًا في التفكير والتخطيط تساعدهم على الإطاحة بمدير الدار.

المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبدالسلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم محمود حميدة وفرح يوسف ومريم الجندى وعايدة فهمي ومعتز هشام وفليكس.



وكشف أحمد مالك عن أول لقاء بينه وطه دسوقى، حيث قدما سويا مسلسل بعنوان “بيمبو" الذي حقق نجاحا كبيرا.

