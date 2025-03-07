سيول وأمطار على جنوب سيناء وشلالات تنحدر من قمة الجبال

شهدت جنوب سيناء خلال الـ 24 ساعة الماضية وأمطار اجتاحت مدن جنوب سيناء وخاصة مدينتي سانت وشرم الشيخ، وتعرضت مناطق الطرفة والنبي صالح ووديان ميعر وأبو حجاب ووادي الكيد بدهب لسيول عارمة .

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صنعت الأمطار التي سقطت علي مدينة سانت كاترين اليوم شلالات انحدرت من قمة الجبال علي مدينة سانت كاترين في مشهد خلاب جعل السياح وسكان المدينة يلتقطون الصور التذكارية .

وقال رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين أن الأمطار صنعت منظر خلاب شلالات مياه انحدرت من الجبل .

أعلنت محافظة جنوب سيناء، حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة نتيجة التغيرات الجوية المفاجأة التي تعرضت لها مدن المحافظة، وتساقط أمطار خفيفة بمدينة سانت كاترين، وسيل ضعيف جدا نتيجة تساقط أمطار غزيرة بمنطقة أبو حجاب التابعة لمدينة طور سيناء.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، إن الأجواء مازالت مستقرة على مستوى كافة مدن المحافظة، ويسود المحافظة بشكل عام طقس معتدل نهارا على الرغم من كون الطقس غائم بشكل جزئي، ونشاط الرياح التي تجاوزت سرعتها 35 كيلو متر في الساحة محملة برمال خفيفة.

وأوضح أن مدينة سانت كاترين تعرضت لأمطار خفيفة استمرت لمدة لم تتجاوز 10 دقائق، ولم تسفر عن أي تجمعات مياه، مؤكدا ان السيل الذي حدث بمنطقة أبوحجاب سار في مجراه الطبيعي وحتى الآن لم يجري حصر أي خسائر له.

وأكد أن جميع الطرق الدولية والساحلية تعمل بشكل طبيعي، ولم يتلقى أي اخطارات تفيد غلق أي من الموانئ البحرية على الرغم من ارتفاع الأمواج الذي تراوحت بين 1,75حتى 2,25 متر نتيجة لنشاط الرياح، مشيرا إلى أن الأنشطة السياحية تسير بشكل طبيعي، سواء كانت بحرية أو سفاري، وجميع السائحين يقومون بتنفيذ برامجهم السياحية ويستمتعون بالأجواء الدافئة على الشواطئ.

وأضاف أنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن والتأكد من تطهير مخرات السيول، وجاهزية البحيرات والسدود الصناعية لاستقبال كميات كبيرة من مياه الأمطار أو السيول، إضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات الثقيلة للتحرك الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.

جدير بالذكر، أن محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة اتخاذ عدة إجراءات استباقية تحسبًا لحدوث أي طارئ، أو حدوث أية تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة مراجعة خطة تصريف المياه الزائدة ومسارها لتسهيل تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تكليف مسئولي إدارة الأزمات بالتنسيق مع مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، والتواصل معه على مدار اليوم للوقوف على مجريات الأمور أول بأول.