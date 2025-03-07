قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصف روسي مكثف على منشآت الطاقة الأوكرانية
ماذا يفعل رسول الله أول جمعة في رمضان؟.. الإفتاء: 11 عبادة
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 7-3-2025
الصين تحذر ترامب: إذا استمر الضغط سنرد بحزم
وزير الأوقاف: تكثيف البرامج الدعوية في رمضان لنشر صحيح الدين ومواجهة التطرف
سوريا.. بيان عاجل من الأمن العام بشأن تطورات الأوضاع في اللاذقية وطرطوس
الزمالك وقمة سعودية.. مباريات اليوم الجمعة 7 مارس 2025
تكنولوجيا الأغذية يواصل توعية المواطنين بالطعام الصحي في رمضان.. تفاصيل
سر استجابة الدعاء سريعا.. 4 أمور اغتنمها في أول جمعة من رمضان
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 7-3-2025
الصين تدعو إلى وقف إطلاق نار كامل ودائم في غزة
اشتباكات سوريا.. 70 قتـ.يل وتحذير من انفجار الوضع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سيول وأمطار على جنوب سيناء وشلالات تنحدر من قمة الجبال

صور السيول
صور السيول
ايمن محمد

شهدت جنوب سيناء خلال الـ 24 ساعة الماضية وأمطار اجتاحت مدن جنوب سيناء وخاصة مدينتي سانت وشرم الشيخ، وتعرضت مناطق الطرفة والنبي صالح ووديان ميعر وأبو حجاب ووادي الكيد بدهب لسيول عارمة .

واليكم تفاصيل الاخبار 

صنعت الأمطار التي سقطت علي مدينة سانت كاترين اليوم شلالات انحدرت من قمة الجبال علي مدينة سانت كاترين في مشهد خلاب جعل السياح وسكان المدينة يلتقطون الصور التذكارية .

وقال رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين أن الأمطار صنعت منظر خلاب شلالات مياه انحدرت من الجبل .

أعلنت محافظة جنوب سيناء، حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة نتيجة التغيرات الجوية المفاجأة التي تعرضت لها مدن المحافظة، وتساقط أمطار خفيفة بمدينة سانت كاترين، وسيل ضعيف جدا نتيجة تساقط أمطار غزيرة بمنطقة أبو حجاب التابعة لمدينة طور سيناء.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، إن  الأجواء مازالت مستقرة على مستوى كافة مدن المحافظة، ويسود المحافظة بشكل عام طقس معتدل نهارا على الرغم من كون الطقس غائم بشكل جزئي، ونشاط الرياح التي تجاوزت سرعتها 35  كيلو متر في الساحة محملة برمال خفيفة.

وأوضح أن مدينة سانت كاترين تعرضت لأمطار خفيفة استمرت لمدة لم تتجاوز 10 دقائق، ولم تسفر عن أي تجمعات مياه، مؤكدا ان السيل الذي حدث بمنطقة أبوحجاب  سار في مجراه الطبيعي  وحتى الآن لم يجري حصر  أي خسائر له.

 وأكد أن جميع الطرق الدولية والساحلية تعمل بشكل طبيعي، ولم يتلقى أي اخطارات تفيد غلق أي من الموانئ البحرية على الرغم من ارتفاع الأمواج الذي تراوحت بين 1,75حتى 2,25  متر نتيجة لنشاط الرياح، مشيرا إلى أن الأنشطة السياحية تسير بشكل طبيعي، سواء كانت بحرية أو سفاري، وجميع السائحين يقومون بتنفيذ برامجهم السياحية ويستمتعون بالأجواء الدافئة على الشواطئ. 

وأضاف أنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن والتأكد من تطهير مخرات السيول، وجاهزية البحيرات والسدود الصناعية لاستقبال كميات كبيرة من مياه الأمطار أو السيول، إضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات الثقيلة للتحرك الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.

جدير بالذكر، أن محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة اتخاذ عدة إجراءات استباقية تحسبًا لحدوث أي طارئ، أو حدوث أية تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة مراجعة خطة تصريف المياه الزائدة ومسارها لتسهيل تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تكليف مسئولي إدارة الأزمات بالتنسيق مع مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، والتواصل معه على مدار اليوم للوقوف على مجريات الأمور أول بأول.

جنوب سيناء سانت كاترين سيول امطار تقرير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك

الأهلي يفتقد 5 لاعبين أمام الزمالك في القمة.. وعودة 3 نجوم

صورة أرشيفية

تحذير عاجل من الأرصاد| موسم الأمطار الرعدية يعود ويهدد الشوارع بالغرق

قبل العيد .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

قبل العيد .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

لا تشتروها أبدًا.. تحذير عاجل بشأن هذه الشقق والعقارات

لا تشتروها أبدًا.. تحذير عاجل بشأن هذه الشقق والعقارات

مصطفي شوبير

تحرك عاجل من الأهلي مع مصطفى شوبير وياسر إبراهيم

حالة الطقس

لم تنته .. سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المناطق |الخريطة الكاملة

أرشيفية

أطباء مصر في حداد.. وفاة مفاجئة لجراحة قلب شابة بعد ساعات من العمل المتواصل

موجة برد في رمضان

برق لمدة 3 أيام .. متى تنتهي موجة الصقيع في رمضان ؟

ترشيحاتنا

حالة الطقس

لم تنته .. سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المناطق |الخريطة الكاملة

البابا فرنسيس

آخر مستجدات الحالة الصحية لقداسة البابا فرنسيس

الكاتب الصحفي ماهر مقلد

انتخابات الصحفيين.. ماهر مقلد: البداية غدا .. والطريق ممهد لمجلس قوى

بالصور

الفرق كبير .. عارضة أزياء ترتدي فستان شيرين بالإعلان الجديد تثير السوشيال ميديا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تصدرت التريند .. زينة في مأزق ببرنامج رامز بسبب أسنانها

زينة
زينة
زينة

دراسة .. الزبدة تحميك من خطر الوفاة

الزبدة
الزبدة
الزبدة

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة حنان ترك

حنان ترك
حنان ترك
حنان ترك

فيديو

احمد العوضى

أنا أنجم ضيف عنده.. رد العوضي على رامز جلال بعد تعليقه “اتجوز نجمة”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد