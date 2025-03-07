قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصف روسي مكثف على منشآت الطاقة الأوكرانية
ماذا يفعل رسول الله أول جمعة في رمضان؟.. الإفتاء: 11 عبادة
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 7-3-2025
الصين تحذر ترامب: إذا استمر الضغط سنرد بحزم
وزير الأوقاف: تكثيف البرامج الدعوية في رمضان لنشر صحيح الدين ومواجهة التطرف
سوريا.. بيان عاجل من الأمن العام بشأن تطورات الأوضاع في اللاذقية وطرطوس
الزمالك وقمة سعودية.. مباريات اليوم الجمعة 7 مارس 2025
تكنولوجيا الأغذية يواصل توعية المواطنين بالطعام الصحي في رمضان.. تفاصيل
سر استجابة الدعاء سريعا.. 4 أمور اغتنمها في أول جمعة من رمضان
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 7-3-2025
الصين تدعو إلى وقف إطلاق نار كامل ودائم في غزة
اشتباكات سوريا.. 70 قتـ.يل وتحذير من انفجار الوضع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الأوقاف: تكثيف البرامج الدعوية في رمضان لنشر صحيح الدين ومواجهة التطرف

وزير الأوقاف يؤدي صلاتي العشاء والتراويح
وزير الأوقاف يؤدي صلاتي العشاء والتراويح

أدى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف صلاتي العشاء والتراويح بمسجد العلي العظيم بالقاهرة، وسط حضور كبير من المصلين الذين توافدوا إلى المسجد لأداء الصلاة في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والتضرع، وحرصت قيادات وزارة الأوقاف وأوقاف القاهرة على الحضور.  


وشهدت الصلاة ترتيلًا عذبًا للقرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد المطلب البودي، الذي أَمَّ المصلين في صلاة التراويح، فأضفى بجمال صوته وخشوعه أجواءً إيمانية زادت من استغراق المصلين في لحظات السكينة والتدبر، وتفاعل الحضور مع التلاوة.  
 

وعقب انتهاء الصلاة، التف جمهور المسجد حول وزير الأوقاف في مشهد يعكس روح المحبة والمودة، حيث حرصوا على إلقاء التحية عليه والتعبير عن سعادتهم بحضوره، متمنين له دوام التوفيق في مهمته الدعوية، وقد بادلهم الوزير الترحاب، مؤكدًا حرص الوزارة على خدمة بيوت الله وتعزيز رسالة الإسلام الوسطية التي تدعو إلى التسامح والتآخي.  


 البرامج الدعوية في رمضان

واستمع وزير الأوقاف خلال اللقاء إلى رواد المسجد، وأكد أن الوزارة ماضية في خطتها لتكثيف البرامج الدعوية في رمضان والتي تهدف إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف.  
 

وأشاد الحاضرون بجهود وزارة الأوقاف في العناية بالمساجد وتهيئتها لاستقبال المصلين بأفضل صورة، مؤكدين أن هذه اللقاءات المباشرة مع المسئولين تعزز جسور الثقة والتعاون بين الدولة والمجتمع، كما عبروا عن تقديرهم للدور الذي يقوم به الأئمة والدعاة في نشر الوعي الديني وتوضيح المفاهيم الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة.  
 

ودعا وزير الأوقاف جموع المصلين إلى ضرورة اغتنام نفحات هذا الشهر المبارك في التقرب إلى الله بالطاعات والأعمال الصالحة، مشددًا على أهمية التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، لا سيما في هذه الأيام المباركة التي تتضاعف فيها الحسنات وترتفع فيها الدرجات.

أسامة الأزهري العشاء الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك

الأهلي يفتقد 5 لاعبين أمام الزمالك في القمة.. وعودة 3 نجوم

صورة أرشيفية

تحذير عاجل من الأرصاد| موسم الأمطار الرعدية يعود ويهدد الشوارع بالغرق

قبل العيد .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

قبل العيد .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

لا تشتروها أبدًا.. تحذير عاجل بشأن هذه الشقق والعقارات

لا تشتروها أبدًا.. تحذير عاجل بشأن هذه الشقق والعقارات

مصطفي شوبير

تحرك عاجل من الأهلي مع مصطفى شوبير وياسر إبراهيم

حالة الطقس

لم تنته .. سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المناطق |الخريطة الكاملة

أرشيفية

أطباء مصر في حداد.. وفاة مفاجئة لجراحة قلب شابة بعد ساعات من العمل المتواصل

موجة برد في رمضان

برق لمدة 3 أيام .. متى تنتهي موجة الصقيع في رمضان ؟

ترشيحاتنا

حالة الطقس

لم تنته .. سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المناطق |الخريطة الكاملة

البابا فرنسيس

آخر مستجدات الحالة الصحية لقداسة البابا فرنسيس

الكاتب الصحفي ماهر مقلد

انتخابات الصحفيين.. ماهر مقلد: البداية غدا .. والطريق ممهد لمجلس قوى

بالصور

الفرق كبير .. عارضة أزياء ترتدي فستان شيرين بالإعلان الجديد تثير السوشيال ميديا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تصدرت التريند .. زينة في مأزق ببرنامج رامز بسبب أسنانها

زينة
زينة
زينة

دراسة .. الزبدة تحميك من خطر الوفاة

الزبدة
الزبدة
الزبدة

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة حنان ترك

حنان ترك
حنان ترك
حنان ترك

فيديو

احمد العوضى

أنا أنجم ضيف عنده.. رد العوضي على رامز جلال بعد تعليقه “اتجوز نجمة”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد