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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تطلق أحدث حواسيب MacBook Air مع شريحة M4.. السعر

MacBook Air
MacBook Air
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل Apple، عن أحدث إصداراتها من حواسيب MacBook Air، والذي يأتي مع شريحة M4 المتطورة، ولون جديد وكاميرا أمامية تمت ترقيتها.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تقدم شريحة M4 من آبل لحواسيب MacBook Air، أداء قويا حيث تتميز بـ 10 أنوية لوحدة المعالجة المركزية، و8 أو 10 أنوية لوحدة معالجة الرسومات (GPU).

وتدعي الشركة أن الشريحة الجديدة توفر أداء أسرع بمعدل 1.6 مرة في Excel، و2 مرة أسرع في iMovie، و2 مرة أسرع في Adobe Photoshop مقارنة بنماذج M1.


تتيح الشريحة الجديدة أيضا ميزات أخرى مثل دعم العرض الخارجي المحسن، يدعم M4 MacBook Air ما يصل إلى شاشات خارجية بدقة 6K تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز مقارنة مع واحد فقط من طراز الجيل السابق.

تأتي طرازات MacBook Air الجديدة بلون جديد وهو الأزرق السماوي Sky Blue والذي يضفي لمسة حيوية إلى مجموعة حواسيب آبل، وهو لون أزرق فاتح معدني جميل يمنح تدرجا حيويا عندما ينعكس الضوء عن سطحه، ويأتي الجهاز مع كابل شحن MagSafe مطابق من ناحية اللون، مثل باقي الألوان الأخرى، تشمل الأسود والذهبي والفضي.

تتميز طرازات MacBook Air الجديدة، بكاميرا بدقة قدرها 12 ميجابكسل بتقنية Center Stage التي تبقي المستخدم في منتصف المشهد دوما عند التنقل في جميع أنحاء الغرفة.

تشمل ميزات حواسيب آبل MacBook Air الجديدة، عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة، وذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ 16 جيجابايت، مع دعم نظام macOS Sequoia ومزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence.

ويتوفر جهاز MacBook Air مع M4 بقياسين، هما 13 بوصة و15 بوصة، وسيتوفر للبيع ابتداء من 12 مارس، مقابل سعر يبدأ من 999 دولار و 1199 دولار على التوالي.

جدير بالذكر أن آبل أعلنت عن شريحتها الجديدة M3 Ultra التي تأتي بأداء أقوى حتى 2.6 مرة مقارنة بأداء شريحة M1 Ultra، وهي تعد أقوى وحدة معالجة مركزية وأقوى وحدة معالجة رسومات في حواسيب ماك.

تتميز شريحة M3 Ultra بمنفذ ثندربولت 5، لضمان سرعات نقل بيانات حتى 120 جيجابت في الثانية، ودعم ما يصل إلى نصف تيرابايت من الذاكرة العشوائية.

آبل MacBook Air M4 MacBook Air

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