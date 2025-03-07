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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك السابق: يجب تركيز الأبيض على مودرن سبورت ونسيان القمة

الزمالك
الزمالك

أكد صالح موسي، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يُعاني من ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة، مشددا على أن كثرة الإصابات بسبب هذا الأمر.

وقال موسي في تصريحات تلفزيونية: "مباراة مودرن سبورت صعبة للغاية رغم أنه يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوي ولكن بطولة الكأس دائما تحمل المفاجآت".

وأضاف: "يجب على اللاعبين والجهاز الفني أن يركزوا فقط في مباراة مودرن سبورت فقط ونسيان لقاء القمة في الوقت الحالي حتى نفوز ونتأهل لدور الـ8 لبطولة كأس مصر".

يخوض الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك مواجهة هامة وقوية أمام فريق مودرن سبورت في كأس مصر، في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.


ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق النادي الأهلي في بطولة الدوري عقب مباراة مودرن سبورت في كأس مصر.

وتقام مباراة القطبين الزمالك والأهلي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في اطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025. 

الزمالك كأس مصر مودرن سبورت

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