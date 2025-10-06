"عدي وأبو جودي" يحصدان جوائز مسابقة شباب مصر بمهرجان الإسكندرية

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط فى دورته الحادية والأربعون عن مسابقة شباب مصر، التي تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وإبراز طاقاتهم الإبداعية، أعلنت لجان التحكيم نتائجها في قسمي الطلبة والشباب المحترفين، حيث تميزت الأفلام المشاركة بتنوع موضوعاتها وجودة تنفيذها.

شهد قسم الطلبة منافسة متميزة بين عدد من الأعمال التي عكست وعيًا فنيًا وشخصيًا متقدمًا لدى صناعها الشباب، وقد جاءت النتائج على النحو التالي:

جائزة أفضل فيلم ذهبت إلى فيلم "عدي"، بينما منحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "كاستاروس"، وذهبت جائزة سمير فرج إلى فيلم "ومن الحب"، كما حصل فيلم "أبيدجو" على شهادة تقدير.

أما في قسم المحترفين، فقد حرصت لجنة التحكيم على تنويع الجوائز لتشمل مختلف الأشكال السينمائية، حيث أقرت النتائج التالية، أفضل فيلم روائي كان من نصيب فيلم "أبو جودي"، كما منح فيلم "ثريا" جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائي، وحاز فيلم "مين ضل عايش" على جائزة أفضل فيلم تسجيلي، أما جائزة أفضل فيلم إنساني فذهبت إلى "آخر رسالة"، ولم تغفل اللجنة الإشادة بفيلم "عايش تحت الأرض".