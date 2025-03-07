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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منافس الأهلي في كأس العالم للأندية.. إنتر ميامي يهزم كافاليير بثنائية بدون ميسي

إنتر ميامي
إنتر ميامي
محمد السعيد

فاز فريق إنتر ميامي على نظيره كافاليير بهدفين دون رد، اليوم الجمعة، في مباراة الذهاب من دور الستة عشر لكأس أبطال الكونكاكاف.

سجل الأرجنتيني تاديو أليندي والأوروجواياني لويس سواريز هدفي إنتر ميامي الذي عانى كثيرا، خاصة في الشوط الأول.

موعد مباراة الإياب


وستقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل على الملعب الوطني الذي يتسع لـ35 ألف متفرج في كينجستون.

وسيلعب الفائز في من إنتر ميامي وكافاليير مع المتأهل من مباراة لوس أنجلوس وكولومبوس كرو، في ربع النهائي.
وكانت هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يغيب عنها ميسي بعد غيابه عن المباراة التي فاز بها الفريق 1-4 على هيوستن دينامو الأسبوع الماضي، بسبب إصابة عضلية.

وتابع ليونيل ميسي المباراة من المدرجات، والتي شارك فيها سواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس أساسيين.

ويسعى إنتر ميامي هذا العام إلى تحسين مشاركته في كأس أبطال الكونكاكاف، وهي البطولة التي خسر فيها في ربع النهائي أمام مونتيري في عام 2024.
جديد بالذكر أن إنتر ميامي يتواجد في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025، رفقة الأهلي المصري وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ميسي إنتر ميامي الأهلي كأس العالم للأندية كافاليير

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