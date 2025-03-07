تأكد غياب نجم الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك

يواصل التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، غيابه عن فريقه في المباراة المقبلة أمام الزمالك في الدوري المصري، وذلك بسبب استمرار تنفيذه لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابة شد في العضلة الخلفية.

وكان معلول قد تعرض للإصابة قبل مباراة القمة أمام الزمالك في الدور الأول من الدوري، مما أدى إلى استبعاده من قائمة الفريق في ذلك اللقاء.

ومنذ ذلك الحين، بدأ اللاعب برنامجا تأهيليا مكثفا للتعافي من الإصابة، ولم يشارك في أي مباريات رسمية مع الفريق منذ الموسم الماضي.

وحتى الآن، لا يزال معلول يخضع للبرنامج التأهيلي، ومن المتوقع أن يعود إلى التدريبات الجماعية مع الفريق في الأيام القادمة، قبل أن يتم إعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات الرسمية.

من جانب آخر، يستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة أمام الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي، والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ويأتي هذا اللقاء بعد أن حقق الأهلي فوزا مهما على طلائع الجيش بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة، سجلهما جراديشار ومروان عطية.

ويحتل الأهلي، حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة من نفس عدد المباريات. ويُتوقع أن تكون المباراة المقبلة بين الفريقين محطة مهمة في سباق اللقب هذا الموسم.