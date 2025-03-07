مضاد حيوي وعلاج صرع وكريم بشرة.. سحب منتجات دوائية شهيرة

حذرت هيئة الدواء المصرية في 5 منشور لها حملت أرقام « 6 - 7 - 8 -9 - 10 » لعام 2025 ، من تشغيلات لأدوية شهيرة في الاسواق .



وأوضحت هيئة الدواء المصرية ، إن سبب تحريز المستحضر الدوائي ووقف تداول وتحريز العبوات المذكورة لوجود عبوات مقلدة ومجهولة المصدر .

وأشارت هيئة الدواء المصرية ، إلى أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

وتابعت هيئة الدواء المصرية ، في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.

بالاسماء سحب أدوية شهير من الاسواق

منشور دوري رقم (6) لسنة 2025

حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها حمل رقم “ 6 ” لعام 2025 ، من تشغيلة لمضاد حيوي شهير يستخدم لعلاج الجيوب الأنفية.

وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن المستحضر الدوائي يحمل إسم “ Suprax 100 mg/ 5 ml 60 ml ” تشغيلة رقم “ 2842” وذلك طبقا لإفادة الشركة المنتجة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور .

منشور دوري رقم (7) لسنة 2025

حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها حمل رقم “ 7 ” لعام 2025 ، من تشغيلة دواء لعلاج الصرع والنوبات الدماغية .

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن المستحضر الدوائي يحمل إسم “ Tiratam 1000mg ” تشغيلة رقم “ 240142” وذلك طبقا لإفادة الشركة المنتجة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور .

منشور دوري رقم (8) لسنة 2025

حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها حمل رقم “ 8 ” لعام 2025 ، من تشغيلة دواء شهير يستخدم لعلاج المعدة والتهاباتها .

وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن المستحضر الدوائي يحمل إسم “zurcal 40 mg gastro resistant tablet” تشغيلة رقم “ 231244” وذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء.

منشور دوري رقم (9) لسنة 2025

في إطار منشوراتها الدورية لضبط السوق المصري ، حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها حمل رقم “ 9 ” لعام 2025 ، من تشغيلة دواء كريم بشرة يستخدم لعلاج تفتيح البشرة والذي يحمل اسم « Fleurance nature » تشغيلة 27 .

منشور دوري رقم (10) لسنة 2025

في إطار منشوراتها الدورية لضبط السوق المصري ، حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها حمل رقم “ 10 ” لعام 2025 ، من تشغيلة دواء كريم بشرة يستخدم لعلاج تفتيح البشرة .

وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن المستحضر الدوائي يحمل إسم “REX OLTM C+ E serum” تشغيلة رقم “ 001” وذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء.