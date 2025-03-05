قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 5 مارس 2025
أفضل نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان | تفاصيل
قرار عاجل من التموين بمناسبة رمضان | خصومات للمواطنين في جميع المحافظات.. تفاصيل
الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية من قانون إعادة تنظيم الأزهر
تحذير عاجل من هيئة الدواء.. يجب تناول أقراص الحموضة بعد الإفطار
الوزراء يوافق على العفو عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الفطر
الوزراء يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
كندا: ترامب يريد تدمير اقتصادنا.. وسنرد بالمثل
بعد فوز الزمالك على إنبي| جدول الدوري المصري.. وترتيب الهدافين
صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر فبراير
مفيدة شيحة تهاجم مسلسلات رمضان: إيه كم الانحطاط وقلة الأدب دي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير عاجل من هيئة الدواء.. يجب تناول أقراص الحموضة بعد الإفطار

دواء الحموضة
دواء الحموضة
عبدالصمد ماهر

 قات هيئة الدواء المصرية ، إنه يفضل تناول أقراص الحموضة بعد الإفطار على تمرة وماء والانتظار نصف ساعة ثم تناول الإفطار، أو تناول الجرعة قبل السحور بنصف ساعة.​

وأشارت هيئة الدواء من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك ” إنه يجب تناول تناول الشكل الصيدلي من أدوية الحموضة (الشراب) عند الشعور بحرقة المعدة، غالباً بعد الوجبة.​

مفاجأة.. مضغ القرنفل بعد الفطار والسحور يخلصك من الحموضة
 

القرنفل من التوابل المميزة ، الذي يتم تناوله غالبا نيئًا بعد الوجبات لإضفاء رائحة منعشة للفم، إلا أن تناول القرنفل بعد تناول الطعام لا يقتصر على انه مجرد معطر للفم، لكنه يقدم بعض الفوائد الصحية المحتملة التي تساعد في علاج العديد من المشكلات الصحية، مثل إبطاء عملية التمثيل الغذائي، أو علاج السعال أو علاج التهاب الحلق أو صحة الفم.

فوائد تناول القرنفل بعد الفطار والسحور 

- يمنع حرقة المعدة والارتجاع الحمضي

يعتقد أن مضغ القرنفل بعد تناول الوجبات مباشرة يحسن عملية الهضم، ويساعد في موازنة مستوى حمض المعدة، كما أن مضغ القليل من القرنفل بعد تناول الطعام يقلل من خطر ارتجاع الحمض وحرقة المعدة، تعمل المواد الكيميائية الطبيعية الموجودة في القرنفل على تهدئة بطانة المريء، مما يمنع التهيج ويخفف الألم بعد تناول وجبة كبيرة.

- يدعم الهضم

هذا البهار على مركب الأوجينول، وهو مركب يحفز الإنزيمات الهضمية، مما يجعل المعدة تهضم الطعام بشكل أفضل، مما يقلل من خطر عسر الهضم أو الانتفاخ أو الغازات، كما يمكن أن يعالج الغثيان وهو علاج طبيعي ممتاز لاضطراب المعدة بعد الأكل.

علاج الحموضة الحموضة الفوار ادوية الحموضة علاج الحموضة بدون ادوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

موجة غير مستقرة تضرب البلاد اليوم.. تحذيرات من أمطار غزيرة بهذه المحافظات

الزمالك

ضربة ثلاثية للزمالك.. الجهاز الطبي يكشف موقف المصابين بعد الانتصار على إنبي

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025

الطفل المعين في في الخدمة السرية الأمريكية

ترامب يُعين طفلًا عمره 13 عامًا عميلًا في الخدمة السرية الأمريكية

محمد سامي - الفنان طارق لطفي

بعد تصريحاته الأخيرة.. محمد سامي يرد على طارق لطفي: كلامك مختلق وغير صحيح راجع نفسك

سكن كل المصريين 5

كل ما تريد معرفته عن أسعار فائدة التمويل العقاري وموعد إعلان النتيجة لشقق "سكن كل المصريين 5"

صورة أرشيفية

التعليم تعلن حاجتها لـ25 ألف معلم لغة عربية 2025 |الشروط وخطوات التقديم

ترشيحاتنا

سيارة لانزانتي

شركة عالمية تصنع أول سيارة خارقة بـ3 مقاعد فقط

سيارة لانزانتي

شركة عالمية تصنع أول سيارة خارقة بـ3 مقاعد فقط

تخفيض أسعار السيارات

حتى 240 ألف جنيه.. تخفيض أسعار السيارات في شهر رمضان

بالصور

رخيص وموفر.. طريقة عمل البانيه الكداب بدون لحوم

طريقة عمل البانيه الكداب
طريقة عمل البانيه الكداب
طريقة عمل البانيه الكداب

خبز الشعير لمرضى السكري.. وصفة صحية ولذيذة

خبز الشعير لمرضى السكري.. وصفة صحية ولذيذة
خبز الشعير لمرضى السكري.. وصفة صحية ولذيذة
خبز الشعير لمرضى السكري.. وصفة صحية ولذيذة

تحذير في رمضان.. 5 فئات يجب أن تتجنب تناول المكسرات فورًا

5 فئات يجب أن تتجنب تناول المكسرات فورًا
5 فئات يجب أن تتجنب تناول المكسرات فورًا
5 فئات يجب أن تتجنب تناول المكسرات فورًا

أطعمة خطيرة على السحور.. ترفع الكوليسترول والسكر! رقم 3 سيصدمك

أطعمة خطيرة على مائدة السحور..ترفع الكوليسترول والسكر في آنٍ واحد! رقم 3 سيصدمك
أطعمة خطيرة على مائدة السحور..ترفع الكوليسترول والسكر في آنٍ واحد! رقم 3 سيصدمك
أطعمة خطيرة على مائدة السحور..ترفع الكوليسترول والسكر في آنٍ واحد! رقم 3 سيصدمك

فيديو

محمد رمضان ورامز جلال

مقارنة ظالمة.. ماذا قال محمد رمضان عن رامز إيلون مصر

محى اسماعيل

متجوز بس مش عايشين مع بعض.. محيي إسماعيل يدلي بتصريحات غريبة

رنا سماحة

عايزاه أرجل مني .. رنا سماحة تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

المزيد