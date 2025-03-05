تحذير عاجل من هيئة الدواء.. يجب تناول أقراص الحموضة بعد الإفطار

قات هيئة الدواء المصرية ، إنه يفضل تناول أقراص الحموضة بعد الإفطار على تمرة وماء والانتظار نصف ساعة ثم تناول الإفطار، أو تناول الجرعة قبل السحور بنصف ساعة.​

وأشارت هيئة الدواء من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك ” إنه يجب تناول تناول الشكل الصيدلي من أدوية الحموضة (الشراب) عند الشعور بحرقة المعدة، غالباً بعد الوجبة.​

مفاجأة.. مضغ القرنفل بعد الفطار والسحور يخلصك من الحموضة



القرنفل من التوابل المميزة ، الذي يتم تناوله غالبا نيئًا بعد الوجبات لإضفاء رائحة منعشة للفم، إلا أن تناول القرنفل بعد تناول الطعام لا يقتصر على انه مجرد معطر للفم، لكنه يقدم بعض الفوائد الصحية المحتملة التي تساعد في علاج العديد من المشكلات الصحية، مثل إبطاء عملية التمثيل الغذائي، أو علاج السعال أو علاج التهاب الحلق أو صحة الفم.

فوائد تناول القرنفل بعد الفطار والسحور

- يمنع حرقة المعدة والارتجاع الحمضي

يعتقد أن مضغ القرنفل بعد تناول الوجبات مباشرة يحسن عملية الهضم، ويساعد في موازنة مستوى حمض المعدة، كما أن مضغ القليل من القرنفل بعد تناول الطعام يقلل من خطر ارتجاع الحمض وحرقة المعدة، تعمل المواد الكيميائية الطبيعية الموجودة في القرنفل على تهدئة بطانة المريء، مما يمنع التهيج ويخفف الألم بعد تناول وجبة كبيرة.

- يدعم الهضم

هذا البهار على مركب الأوجينول، وهو مركب يحفز الإنزيمات الهضمية، مما يجعل المعدة تهضم الطعام بشكل أفضل، مما يقلل من خطر عسر الهضم أو الانتفاخ أو الغازات، كما يمكن أن يعالج الغثيان وهو علاج طبيعي ممتاز لاضطراب المعدة بعد الأكل.