آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

يستعرض صدى البلد اخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم بعد زيادة جديدة وصلت لـ10 جنيهات في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة المصرية مقارنة بما كان عليه بمعظم الأعيرة الذهبية.

وبلغ سعر أشهر اعيرة الذهب وهو من عيار21 الأكثر تداولا نحو 4110 جنيها للبيع و 4130 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4697 جنيها للبيع و 4720 جنيها للشراء

بينما بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 3522 جنيها للبيع و 3540 جنيها للشراء

ووصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 2740 جنيها للبيع و 2753 جنيها للشراء

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 32.88 ألف جنيه للبيع و 33.04 ألف جنيه للشراء

وصل سعر أوقية 2918 دولار للبيع و 2919 دولار للشراء

السعر العالمي

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعاً ملحوظاً خلال تداولات الجمعة، ولكنه يظل يتحرك داخل نفس النطاق منذ بداية الأسبوع، حيث تترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية اليوم، إلى جانب استمرار التوترات وعدم اليقين المتعلق بالسياسات التجارية للولايات المتحدة الأمريكية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع الجمعة بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2923 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2912 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2922 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

جدير بالذكر أن تداولات الذهب ظلت منحصرة تحت المستوى 2930 دولار للأونصة منذ بداية الأسبوع ليمثل مستوى دعم حالياً للسعر واختراقه يدفع الذهب إلى منطقة 2950 – 2960 دولار للأونصة.

بالرغم من هذا التذبذب فإن الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 2.2% مقترباً أكثر من القمة التاريخية التي سجلها الذهب عند 2956 دولار للأونصة.

تذبذب أسعار الذهب هذا الأسبوع يدل أن الأسواق تنتظر محفزات جديدة بشأن ما يمكن أن يحدث في المستقبل فيما يتعلق بالحرب التجارية، حيث لا تزال التوقعات متفائلة بالنسبة للذهب.

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس بتأجيل تطبيق الرسوم الجمركية البالغة 25٪ التي فرضت هذا الأسبوع على معظم السلع من كندا والمكسيك، وهو أحدث تطور في سياسة تجارية متقلبة هزت الأسواق المالية وأثارت مخاوف التضخم وتباطؤ النمو.