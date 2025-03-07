برنامج متنوع لقصور الثقافة في احتفالات ليالي رمضان بالإسكان البديل

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة متنوعة من الفعاليات بدءا من غد السبت وحتى 28 رمضان، ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية، بالمشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة بديل العشوائيات، بالقاهرة.

ينفذ البرنامج في 4 مناطق: حي المحروسة، معا، أهالينا، وروضة السيدة زينب، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بجانب عدة أنشطة يقدمها قصر السينما بجاردن سيتي.

وتبدأ الفعاليات مع ورشة تصميم ماكيت مسجد بالكانسون الملون والفوم جليتر تدريب مريم حسن وذلك بروضة السيدة زينب.

وفي يوم 9 رمضان تقام احتفالية مع أطفال معا تتضمن ورشا فنية، عرض تنورة، ومسرح عرائس.



ويشهد يوم 11 رمضان، مسابقة لأطفال روضة السيدة زينب، تنفيذ ريهام نبيل، وزيارة أطفال منطقة الأسمرات، لقصر السينما بجاردن سيتي.

وفي يوم 12 رمضان تقام احتفالية لأطفال المحروسة تتضمن ورشا فنية، عرض تنورة، ومسرح عرائس.

وتشهد روضة السيدة زينب يوم 13 رمضان، محاضرة بعنوان "أهم الدروس المستفادة في شهر رمضان"، تقديم الشيخ أحمد عبد الهادي من مديرية الأوقاف، وورشة تصميم لوحات فنية بالألوان الفلوماستر، بجانب تصميم لافتات عن الصيام وفوائده، تدريب مريم حسن وريهام نبيل.

وتتواصل الفعاليات يوم 15 رمضان، مع ورشة عمل فاصل للمصحف من الكانسون الملون والألوان الخشبية.

وفي يوم 16 رمضان يستقبل قصر السينما أطفال منطقة المحروسة، كما تقام احتفالية فنية لأطفال أهالينا.

ويشهد حي المحروسة في اليوم التالي ندوة بعنوان "فضائل شهر رمضان"، بجانب ورشة حكي لمناقشة قصص نبوية تقديم مروة إبراهيم.

وتنفذ يوم 18 رمضان مجلة حائط لأبناء روضة السيدة زينب، للتعريف بالفرق بين الزكاة والصدقة، وتعقد ندوة بحي أهالينا بعنوان "ترسيخ المفاهيم الإسلامية الصحيحة" يعقبها لقاء للتعريف بالتنمية المستدامة تقديم سماح عبد القادر، وسوزان حمدي، وبحضور الشيخ حمدي أمين، من مديرية أوقاف السلام، بالإضافة إلى ورشة تصميم أشكال فنية بالفوم، فيما يستقبل قصر السينما أطفال منطقة أهالينا.

وفي يوم 19 رمضان تجدد الفعاليات بمنطقة معا، مع ورشة لتعليم الطباعة على القماش، وأخرى لتعليم أساسيات الرسم والتلوين تدريب إبراهيم عبد المنعم، ووليد سعد.

وتشهد روضة السيدة زينب في اليوم التالي ورشة تصميم شخصيات رمضانية بورق الكانسون والألوان الفلوماستر، وورشة حكي بعنوان "ليلة القدر وفضائلها"، بالإضافة إلى ورشة يوم 22 رمضان لعمل كروت معايدة بالكانسون والفوم الجليتر احتفالا بالعيد.

ويستقبل قصر السينما في اليوم التالي أطفال منطقة الخيالة، بجانب ورشة عمل مشغولات بالخرز، وأخرى لتصميم زينة رمضان بالورق الملون وذلك بحي المحروسة تدريب سماح عبد القادر، ومروة إبراهيم.

وفي يوم 24 رمضان يستقبل قصر السينما أطفال منطقة حدائق أكتوبر، كما تقام محاضرة بعنوان "تنمية الابتكار لدى الأطفال"، وورشة عمل تصميمات بخامات معاد تدويرها، تدريب سوزان حمدي، ووليد سعد، وذلك بمنطقة أهالينا.

وتشهد منطقة معا في اليوم التالي ندوة بعنوان" السلوك الإيجابي"، يليها ورشة عمل هدايا عيد الفطر مع الأطفال، بمشاركة إبراهيم عبد المنعم، وسماح عبد القادر، بجانب مسابقة بروضة السيدة زينب تنفيذ ريهام نبيل.

ويختتم البرنامج باستضافة قصر السينما لأطفال منطقة معا و روضة السيدة زينب يومي 27 و28 رمضان.

احتفالات ليالي رمضان بالإسكان البديل ينفذها المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة بإشراف د. جيهان حسن، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بلیالي رمضان الثقافية والفنية، تقدم خلاله أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، وهي: مسرح السامر، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، قصر الإبداع الفني 6 أكتوبر، قصر السينما، مسرح الطور الصيفي، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة روض الفرج، بينما تتوزع أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات على مدار الشهر الفضيل.