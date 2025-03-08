بعد ضبطهم بـ 22 كيلو حشيش.. حبس عصابة المخدرات في القاهرة

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات مع عصابة الإتجار في المواد المخدرة بمنطقة بدر وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

حبس عصابة الإتجار في الحشيش بـ القاهرة

وأمرت النيابة في القاهرة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإيفاد تقرير بها.

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية حال إستقلالهم سيارة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة بدر وعُثر بحوزتهم على 22 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.