قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على غير عادة أمشير .. بيان عاجل من الأرصاد
سباق الموت.. مصرع شاب في حادث تصادم بالدقهلية
وجدت صيغة مناسبة .. ماجدة خير الله تشيد بـ ريهام حجاج بمسلسل أثينا
أوقات استجابة الدعاء في رمضان.. اغتنم ساعتين لا ترد فيهما دعوة وردد أفضل 100 دعاء
الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليوم
تحريض وشكوى لبيب | السر وراء إيقاف برنامج حارس الأهلي مع شوبير
بشرى للأهلي قبل مواجهة الزمالك فى القمة 130
اكسيوس: زيلينسكي ارتكب أخطاء فادحة استدعت طرده من البيت الابيض
الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت
حبس صاحبة كيان تعليمي دون ترخيص في القاهرة
قرار عاجل من بيسيرو للاعبي الزمالك بعد الفوز على مودرن سبورت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل الأميرة الحلقة 7.. وفاء عامر تصفع نيقولا معوض

مسلسل الأميرة ظل حيطة
مسلسل الأميرة ظل حيطة
سعيد فراج

عرضت قناة أبوظبي الفضائية، الحلقة السابعة من مسلسل الأميرة - ظل حيطة لـ الفنانة ياسمين صبري والفنان نيقولا معوض، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني. 

وبدأ مسلسل الأميرة - ظل حيطة الحلقة 7، بذهاب زينب (ياسمين صبري) إلى زوجها أسامة (نيقولا معوض) في الفندق الذي يعيش فيه، وتحاول مصالحته ولكن الأخير يضع لها 3 شروط للعودة، هي: (الابتعاد عن أصدقائها وأهلها وارتداء النقاب). 

ترفض زينب ارتداء النقاب، ويخرج هارون (نضال الشافعي) من السجن، بينما تقرر نانسي (مها نصار) الانفصال عن خطيبها لأنه لا يرضي طموحها المادي. 

يشتد تعب الولادة على زينب، وتذهب إلى المستشفى، ولكن زوجها أسامة يرفض إخبار أهلها، وبالبحث يستدل أهل زينب على المستشفى التي تولد فيها. 

تقوم والدة زينب (وفاء عامر) بصفه زوج ابنتها أسامة بسبب تصرفاته وتتركه منصرفة، وتتشاجر زينب مع زوجها وتترك المستشفى وتذهب إلى بيت أهلها. 

مسلسل الأميرة ظل حيطة

مسلسل "الأميرة ظل حيطه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

مواعيد عرض مسلسل الأميرة 

وتعرض قناة أبو ظبي الإماراتية، مسلسل الأميرة ظل حيطة لـ ياسمين صبري، الساعة 11:00 مساءًا، بتوقيت الإمارات، ويعاد عرض المسلسل الساعة 3:30 فجرًا. 

أغنية مسلسل الأميرة 

طرح صناع مسلسل الأميرة ظل حيطه، بطولة ياسمين صبري، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "سيدة الحب الأولي" علي منصات مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي نالت إعجاب الجمهور.

وحققت الأغنية رواجا كبيرا بمجرد طرحها علي منصة "انستجرام" حيث حققت مليون ونصف مشاهدة وأكثر من 9 الاف شير خلال 15 ساعة فقط، حيث اتسمت الأغنية بالطابع الرومانسي، والأغنية من غناء آية خفاجة وكلمات محمد شكري وألحان حازم احمد وتوزيع محمد مجدي.

برومو مسلسل الأميرة 

كشفت الشركة المنتجة عن برومو مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري ونيكولا معوض، المقرر عرضه على قناة أبو ظبي، في النصف الأول من شهر رمضان المقبل، وعلي قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية في النصف الثاني من الشهر المبارك، وسيطرت الاثارة والتشويق عليه.

وفاء عامر ياسمين صبري نضال الشافعي الأميرة نيقولا معوض مسلسل الأميرة مسلسل الأميرة ظل حيطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التموين

موعد صرف الزيادة المقررة على بطاقات التموين في رمضان

رئيس الوزراء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات مارس لــ4.5 مليون موظف بالحكومة

تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين على البطاقات

تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

رسميًا.. إعلان موعد عيد الفطر 2025 فلكيًا وعدد إيام الإجازة

رسميًا.. إعلان موعد عيد الفطر المبارك 2025 فلكيًا وعدد إيام الإجازة

وفاة 3 من أسرة واحدة بسبب هذا المرض .. جمال شعبان يكشف التفاصيل والأسباب

وفاة 3 من أسرة واحدة بسبب هذا المرض .. جمال شعبان يكشف التفاصيل والأسباب

بينها مضاد حيوي شهير| هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا.. القائمة والأسباب

بينها مضاد حيوي شهير| هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا.. القائمة والأسباب

مرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لموظفي الحكومة

الأهلي والزمالك

غياب 5 لاعبين من الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري يوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

مسلسل الأميرة ظل حيطة

مسلسل الأميرة الحلقة 7.. وفاء عامر تصفع نيقولا معوض

أشغال شقة جدًا

شريف دسوقي ضيف تاسع حلقات مسلسل أشغال شقة جدًا

علي الطيب

علي الطيب: أجسد شخصية صحفي يرفض الانسياق وراء الإغراءات في حسبة عمري

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 8 مارس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 8 مارس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 8 مارس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 8 مارس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 مارس 2025.. كن صبورًا مع نفسك

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 8 مارس 2025.. اعتمد على حدسك وحافظ على هدوئك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 8 مارس 2025.. فكر قبل أن تتحدث

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

النصب عن طريق جائزة رمضان

صدى البلد يحذر: نصابون على طريقة محمد رمضان .. احذر مكالمة الـ 200 ألف جنيه

السائق

مش هتنزلى من العربية.. حكاية سائق تطبيق النقل الذكى والفتاة الاجنبية بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الظلم على الطريقة الدولية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

المزيد