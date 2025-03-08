مسلسل الأميرة الحلقة 7.. وفاء عامر تصفع نيقولا معوض

عرضت قناة أبوظبي الفضائية، الحلقة السابعة من مسلسل الأميرة - ظل حيطة لـ الفنانة ياسمين صبري والفنان نيقولا معوض، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وبدأ مسلسل الأميرة - ظل حيطة الحلقة 7، بذهاب زينب (ياسمين صبري) إلى زوجها أسامة (نيقولا معوض) في الفندق الذي يعيش فيه، وتحاول مصالحته ولكن الأخير يضع لها 3 شروط للعودة، هي: (الابتعاد عن أصدقائها وأهلها وارتداء النقاب).

ترفض زينب ارتداء النقاب، ويخرج هارون (نضال الشافعي) من السجن، بينما تقرر نانسي (مها نصار) الانفصال عن خطيبها لأنه لا يرضي طموحها المادي.

يشتد تعب الولادة على زينب، وتذهب إلى المستشفى، ولكن زوجها أسامة يرفض إخبار أهلها، وبالبحث يستدل أهل زينب على المستشفى التي تولد فيها.

تقوم والدة زينب (وفاء عامر) بصفه زوج ابنتها أسامة بسبب تصرفاته وتتركه منصرفة، وتتشاجر زينب مع زوجها وتترك المستشفى وتذهب إلى بيت أهلها.

مسلسل الأميرة ظل حيطة

مسلسل "الأميرة ظل حيطه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

مواعيد عرض مسلسل الأميرة

وتعرض قناة أبو ظبي الإماراتية، مسلسل الأميرة ظل حيطة لـ ياسمين صبري، الساعة 11:00 مساءًا، بتوقيت الإمارات، ويعاد عرض المسلسل الساعة 3:30 فجرًا.

أغنية مسلسل الأميرة

طرح صناع مسلسل الأميرة ظل حيطه، بطولة ياسمين صبري، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "سيدة الحب الأولي" علي منصات مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي نالت إعجاب الجمهور.

وحققت الأغنية رواجا كبيرا بمجرد طرحها علي منصة "انستجرام" حيث حققت مليون ونصف مشاهدة وأكثر من 9 الاف شير خلال 15 ساعة فقط، حيث اتسمت الأغنية بالطابع الرومانسي، والأغنية من غناء آية خفاجة وكلمات محمد شكري وألحان حازم احمد وتوزيع محمد مجدي.

برومو مسلسل الأميرة

كشفت الشركة المنتجة عن برومو مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري ونيكولا معوض، المقرر عرضه على قناة أبو ظبي، في النصف الأول من شهر رمضان المقبل، وعلي قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية في النصف الثاني من الشهر المبارك، وسيطرت الاثارة والتشويق عليه.