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القمة 130.. تعرف على غيابات الأهلي أمام الزمالك فى الدوري المصري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القمة 130.. تعرف على غيابات الأهلي أمام الزمالك فى الدوري المصري

الأهلي
الأهلي
قسم الرياضة

تأكد غياب عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المشاركة في المباراة المرتقبة أمام الزمالك فى القمة التى تحمل رقم 130 فى تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك فى بطولة الدوري ، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري.

وتأتي هذه الغيابات كعقبة إضافية أمام الأهلي قبل مواجهة قوية أمام منافسه التقليدي.

قائمة غيابات  الأهلي أمام الزمالك 

يحيى عطية الله:

يُغيب المغربي يحيى عطية الله عن المباراة بسبب إصابته بكسر في الوجه، مما يفقده القدرة على المشاركة في المباريات القريبة.

علي معلول وطاهر محمد طاهر:

يغيب الثنائي التونسي علي معلول وطاهر محمد طاهر بسبب إصابتهما بشد عضلي، مما يستدعي فترة راحة وتأهيل قبل العودة إلى الملاعب.

كريم فؤاد:

لا يزال كريم فؤاد يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي، مما يجعله غير جاهز للمشاركة في المباراة المقبلة.

رضا سليم:

يُغيب المغربي رضا سليم عن المباراة بسبب إصابته في غضروف الركبة، والتي تتطلب فترة علاج وتأهيل قبل العودة إلى التشكيلة الأساسية.

تُعتبر مواجهة الأهلي والزمالك من أبرز اللقاءات في الدوري المصري، خاصة في مرحلة تحديد البطل التي تشهد منافسة شرسة بين الفرق الكبيرة.

يُذكر أن الأهلي يسعى لتجاوز هذه المرحلة بفوز يعزز من فرصه في المنافسة على لقب الدوري، بينما يهدف الزمالك لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في السباق نحو اللقب.

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