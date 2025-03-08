مصطفي محمد يحتفل بهدف شيكابالا في مودرن سبورت

نشر مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، مقطع فيديو بهدف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، في مرمى مودرن سبورت التي أقيمت بكأس مصر عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".

ووضع مصطفى محمد إشارة "التاج" على فيديو هدف شيكابالا، احتفالًا بتسجيل قائد الزمالك بعد غياب.

وقد نجح شيكابالا في قيادة الزمالك للفوز على مودرن سبورت 2-1 في دور الـ16 من البطولة، ليضمن الزمالك التقدم إلى ربع نهائي كأس مصر. ويستعد الفريق لملاقاة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في مباراة حاسمة، ببطولة الدوري الممتاز.



ويعتبر هذا الهدف هو الأول لـ شيكابالا في الموسم الحالي، كما استعاد زيارة الشباك، حيث كان آخر أهدافه المحلية في لقاء بلدية المحلة بالموسم الماضي، أي منذ غياب 202 يومًا.



ووصل شيكابالا للهدف رقم 74 في مسيرته مع الزمالك في جميع المسابقات، وتساوى مع جمال حمزة في المركز الثامن بترتيب هدافي الزمالك تاريخيا.



وأصبح هدف شيكابالا الآن الاقتراب من رقم حمادة إمام صاحب الـ 84 هدفا في قائمة هدافي الزمالك تاريخيا.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غداً الأحد استعداداً لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة، ليلتقي الأبيض مع سموحة في الدور التالي.

تذاكر مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك



أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة القمة 130 بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك في بطولة الدوري المصري.



ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على الزمالك في ديربي القاهرة الأعرق والأقدم في الشرق الأوسط وإفريقيا في تمام التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة بالجولة الأولى من الدور الثاني في مجموعة التتويج.

وقالت شركة تذكرتي عبر موقعها الرسمي أن تذاكر مباراة الأهلي والزمالك ستكون على ثلاثة فئات الدرجة الأولى مقابل 300 جنيهاً والمقصورة مقابل 500 جنيها فيما ستكون تذاكر الدرجة الثالثة بـ 75 جنيهاً.



تُعتبر مواجهة الأهلي والزمالك من أبرز اللقاءات في الدوري المصري، خاصة في مرحلة تحديد البطل التي تشهد منافسة شرسة بين الفرق الكبيرة.



يُذكر أن الأهلي يسعى لتجاوز هذه المرحلة بفوز يعزز من فرصه في المنافسة على لقب الدوري، بينما يهدف الزمالك لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في السباق نحو اللقب.