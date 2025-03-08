قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكنش أحسن حاجة.. حازم إمام يعلق على أداء الزمالك أمام مودرن سبورت
مصطفي محمد يحتفل بهدف شيكابالا في مودرن سبورت
محمود عزب: دوري بمسلسل قلبي ومفتاحه ترشح له 17ممثلا قبلي
الدقهلية: استمرار أسواق اليوم الواحد اليوم السبت بجميع المراكز
التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام ساوثهامبتون فى الدوري الانجليزي
مميزة فى عزومات الإفطار.. طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة
عصمت: تركيب عدادات كهرباء كودية لأكشاك التوزيع للسيطرة على الفقد بالمحافظات
أخبار القليوبية | ضبط مصنع ألبان بدون ترخيص.. إصابة 5 أشخاص في تصادم.. مصادرة 1500 قطعة ألعاب نارية
إقالة رئيسة مكتب العفو بوزارة العدل الأمريكية وسط تغييرات في إدارة ترامب الجديدة
ترامب يتهم كندا بالغش ويهدد بفرض رسوم جمركية على منتجات الألبان
طلبت الطلاق وباخد نفقة 5 آلاف جنيه.. بسمة بوسيل تثير الجدل بتصريحات عن تامر حسني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفي محمد يحتفل بهدف شيكابالا في مودرن سبورت

شيكابالا
شيكابالا
يمنى عبد الظاهر

نشر مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، مقطع فيديو بهدف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، في مرمى مودرن سبورت التي أقيمت بكأس مصر عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".

ووضع مصطفى محمد إشارة "التاج" على فيديو هدف شيكابالا، احتفالًا بتسجيل قائد الزمالك بعد غياب.

وقد نجح شيكابالا في قيادة الزمالك للفوز على مودرن سبورت 2-1 في دور الـ16 من البطولة، ليضمن الزمالك التقدم إلى ربع نهائي كأس مصر. ويستعد الفريق لملاقاة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في مباراة حاسمة، ببطولة الدوري الممتاز.


 ويعتبر هذا الهدف هو الأول لـ شيكابالا في الموسم الحالي، كما استعاد زيارة الشباك، حيث كان آخر أهدافه المحلية في لقاء بلدية المحلة بالموسم الماضي، أي منذ غياب 202 يومًا.


 ووصل شيكابالا للهدف رقم 74 في مسيرته مع الزمالك في جميع المسابقات، وتساوى مع جمال حمزة في المركز الثامن بترتيب هدافي الزمالك تاريخيا.


وأصبح هدف شيكابالا الآن الاقتراب من رقم حمادة إمام صاحب الـ 84 هدفا في قائمة هدافي الزمالك تاريخيا.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء  غداً الأحد استعداداً لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة، ليلتقي الأبيض مع سموحة في الدور التالي.

تذاكر مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك


أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة القمة 130 بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك في بطولة الدوري المصري.


ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على الزمالك في ديربي القاهرة الأعرق والأقدم في الشرق الأوسط وإفريقيا في تمام التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة بالجولة الأولى من الدور الثاني في مجموعة التتويج.

وقالت شركة تذكرتي عبر موقعها الرسمي أن تذاكر مباراة الأهلي والزمالك ستكون على ثلاثة فئات الدرجة الأولى مقابل 300 جنيهاً والمقصورة مقابل 500 جنيها فيما ستكون تذاكر الدرجة الثالثة بـ 75 جنيهاً.


تُعتبر مواجهة الأهلي والزمالك من أبرز اللقاءات في الدوري المصري، خاصة في مرحلة تحديد البطل التي تشهد منافسة شرسة بين الفرق الكبيرة.


يُذكر أن الأهلي يسعى لتجاوز هذه المرحلة بفوز يعزز من فرصه في المنافسة على لقب الدوري، بينما يهدف الزمالك لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في السباق نحو اللقب.

الزمالك مصطفي محمد شيكابالا نانت الفرنسي الاهلي كاس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات مارس لــ4.5 مليون موظف بالحكومة

تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين على البطاقات

تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

حالة الطقس

على غير عادة أمشير .. بيان عاجل من الأرصاد

بينها مضاد حيوي شهير| هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا.. القائمة والأسباب

بينها مضاد حيوي شهير| هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا.. القائمة والأسباب

التموين

بشرى من التموين.. موعد صرف الزيادة على البطاقات في رمضان

مرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لموظفي الحكومة

الرئيس السيسي

اطمئنوا .. الرئيس السيسي يوجه رسالة هامة للشعب المصري

حالة الطقس

مرتفع جوي يضرب البلاد .. طقس الأيام المقبلة في مصر

ترشيحاتنا

درس التراويح بالجامع الأزهر

درس التراويح بالجامع الأزهر في الليلة الثامنة من شهر رمضان

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة

ملتقى الأزهر: فترة الدعوة المحمدية بمثابة «ورشة عمل كبرى» لتعليم قيم التعايش

أعظم صور الظلم

تحرمك من البركة والتوفيق.. عالم أزهري يكشف أعظم صور الظلم

بالصور

مميزة فى عزومات الإفطار.. طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة

طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة
طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة
طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة

يحارب السرطان ويحسن وظائف المخ.. 8 فوائد صحية مدهشة للبنجر

8 فوائد صحية مدهشة للبنجر
8 فوائد صحية مدهشة للبنجر
8 فوائد صحية مدهشة للبنجر

البرتقال الأبرز.. فواكه تمنح الجسم ترطيب يقلل الشعور بالعطش خلال الصيام

تناولها في السحور.. تأثير هذه الفواكه على جسمك خلال ساعات الصيام سيكون مفاجئًا!
تناولها في السحور.. تأثير هذه الفواكه على جسمك خلال ساعات الصيام سيكون مفاجئًا!
تناولها في السحور.. تأثير هذه الفواكه على جسمك خلال ساعات الصيام سيكون مفاجئًا!

رياضة عقلية.. لماذا يُطلق على الشطرنج لعبة الملوك؟.. إليك الأسباب

لماذا يُطلق على الشطرنج لعبة الملوك؟ إليك الأسباب
لماذا يُطلق على الشطرنج لعبة الملوك؟ إليك الأسباب
لماذا يُطلق على الشطرنج لعبة الملوك؟ إليك الأسباب

فيديو

زينة في مقلب رامز

ضرس زينة يثير الجدل في رامز إيلون مصر.. تريند غير متوقع

النصب عن طريق جائزة رمضان

صدى البلد يحذر: نصابون على طريقة محمد رمضان .. احذر مكالمة الـ 200 ألف جنيه

السائق

مش هتنزلى من العربية.. حكاية سائق تطبيق النقل الذكى والفتاة الاجنبية بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دراما الحرب بالوكالة في أوكرانيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الظلم على الطريقة الدولية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

المزيد