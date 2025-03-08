فستان لافت .. شيماء سيف تستعرض رشاقتها | شاهد

شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته وجذابة.

وأطلت شيماء سيف، مرتديه فستان لافت وأنيق باللون الأسود، وجاء الفستان بتصميم محتشم وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد شيماء سيف، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الاحمر الجريء الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت شيماء سيف، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

ونعرض لكم صور الفنانة شيماء سيف