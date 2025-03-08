أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 8 مارس 2025

يرصد صدي البلد أسعار الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية اليوم الموافق 8 مارس 2025،حيث نقدم خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية

ووفقًا للتحديثات اليومية، جاءت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم الموافق 8 مارس 2025

سجل الدولار نحو 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبي اليوم الموافق 8 مارس 2025

سجل سعر اليورو نحو 54.58 جنيه للشراء و54.90 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الموافق 8 مارس 2025

سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 65.14 جنيه للشراء و65.56 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم الموافق 8 مارس 2025

سجل سعر الدينار الكويتي نحو 163.53 جنيه للشراء و164.62 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الموافق 8 مارس 2025

سجل سعر الريال السعودي نحو 13.45 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الموافق 8 مارس 2025

سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 13.77 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع

سعر الريال القطري اليوم الموافق 8 مارس 2025

سجل سعر الريال القطري اليوم 12.85 جنيه للشراء و13.91 جنيه للبيع

وتعكس الأسعار حركة العملات في الأسواق العالمية والمحلية، وهي ضرورية لكل من يهمه متابعة أسعار الصرف في إطار التعاملات اليومية سواء في السياحة أو التجارة الدولية.