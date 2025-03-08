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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 8 مارس 2025

أرشيفية
أرشيفية

 يرصد صدي البلد أسعار الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية اليوم  الموافق 8 مارس 2025،حيث نقدم خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية

ووفقًا للتحديثات اليومية، جاءت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم  الموافق 8 مارس 2025

  • سجل الدولار نحو 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبي اليوم  الموافق 8 مارس 2025

  • سجل سعر اليورو نحو 54.58 جنيه للشراء و54.90 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني اليوم  الموافق 8 مارس 2025

  • سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو  65.14 جنيه للشراء و65.56 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم  الموافق 8 مارس 2025

  • سجل سعر الدينار الكويتي نحو  163.53 جنيه للشراء و164.62 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم  الموافق 8 مارس 2025

  • سجل سعر الريال السعودي نحو   13.45 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي اليوم  الموافق 8 مارس 2025

  • سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 13.77 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع

سعر الريال القطري اليوم  الموافق 8 مارس 2025

  • سجل  سعر الريال القطري اليوم 12.85 جنيه للشراء و13.91 جنيه للبيع

وتعكس الأسعار حركة العملات في الأسواق العالمية والمحلية، وهي ضرورية لكل من يهمه متابعة أسعار الصرف في إطار التعاملات اليومية سواء في السياحة أو التجارة الدولية.

سعر الدولار اليوم سعر العملات العربية أسعار العملات الأجنبية أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه

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