المؤبد لعاملين لاتجارهم في المخدرات بالقناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الأولى، السجن المؤبد لعاملين لاتجارهم في المواد المخدرة الميثامفيتامين والهيروين وحيازة سلاح ابيض بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

تفاصيل أمر الإحالة للمتهمين



وقد أحالت النيابة العامة المتهمين وهم "إسلام.ر.س" عامل و"أحمد.ن.ا" عامل لأنهما بدائرة القناطر الخيرية محافظة القليوبية المتهم الأول احرز جوهرا مخدرا (ميثامفيتامين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

واستطرد أمر الإحالة ان المتهم الثاني احرز جوهراً مخدرا ( هيروين ) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

واختتم أمر الإحالة ان المتهم الثاني احرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مقشط).