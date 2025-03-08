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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالدلائل.. إعلامي يلمح لإمكانية توقيع زيزو لـ الأهلي

زيزو
زيزو
ياسمين تيسير

كشف الإعلامي محمد شبانه عن موقف احمد مصطفي زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من التجديد للفريق بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

واكد شبانه في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك " ان مجلس ادارة الزمالك يسعي حاليا لجمع مبلغ الصفقة كاش ليتم عقد جلسة والتوقيع ودفع المبلغ في ذات الجلسة

وأشار شبانة إلى ان مجلس الزمالك متخوف من إمكانية رحيل زيزو مجانا عن الفريق.

وأضاف ان هناك تلميحات بإمكانية توقيع زيزو ل الأهلي بالفعل حيث انه تم الاعلان عن توقيع زيزو لاحدي الشركات الراعية وفي اليوم التالي تم الإعلان عن تعاقد الأهلي مع نفس الشركة.

وتابع أن الامر اصبح غامض ولا يوجد اي تأكيد من اي طرف في هذا الشان.

الدوري المصري الزمالك زيزو الاهلي

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