قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ربنا اداك فرحة جديدة.. حسن الرداد يكشف حقيقة حمل إيمي سمير غانم
كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق إنستاباي؟
موقف أشرف بن شرقي من المشاركة أمام الزمالك في مباراة القمة
الخارجية الأمريكية: ترامب ملتزم بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 8-3-2025
موعد مباراة ليفربول القادمة بعد الفوز على ساوثهامبتون بثلاثية
السيدة انتصار السيسى عن نساء مصر في يوم المرأة العالمى: قدّمن نماذج مشرفة
غزل المحلة يواجه فاركو اليوم في دور الـ16 من كأس مصر
تليجرام وDeepfake.. اتصالات النواب تحذر الفتيات من طريقة جديدة للابتزاز الإلكتروني
قرارات جديدة لـ محمد شوقي في الأهلي قبل القمة
تطورات حكام مباراة قمة الأهلي والزمالك- خاص
الفاتيكان: البابا فرنسيس يظهر استجابة جيدة للعلاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Samsung تتجه لتسريع إطلاق One UI 8

Samsung
Samsung
احمد الشريف

بدأت Samsung رسميًا الاختبارات الداخلية لتحديث One UI 8 المرتقب، والذي سيأتي مع سلسلة Galaxy S25، وفقًا لتسريب من المسرب الشهير Tarun Vats عبر منصة X، التحديث الجديد، المستند إلى Android 16، يحمل رقم البناء S938BXXU1BYC1/S938BOXM1BYC1/S938BXXU1BYC1، ما يشير إلى أن التطوير قد دخل مرحلة متقدمة بالفعل.

تسريع الجدول الزمني: خطوة غير مسبوقة من Samsung

المثير للاهتمام في هذا التطور هو التوقيت، حيث بدأت سامسونج العمل على التحديث قبل الموعد المعتاد بحوالي شهرين. 

يأتي هذا بعد تسريبات أخرى من Ice Universe، والتي أشارت إلى أن الشركة قد تتخطى إصدارات فرعية مثل One UI 7.1 و7.1.1 والتركيز مباشرة على One UI 8.

لماذا تتجه سامسونج لتسريع التحديث؟

تعرضت Samsung في الفترة الأخيرة لانتقادات بسبب تأخير التحديثات، خاصة مع One UI 7، الذي واجه مشكلات في الانتشار على نطاق واسع، لذا، فإن البدء المبكر في تطوير One UI 8 قد يكون محاولة لتحسين سمعة الشركة فيما يخص دعم البرمجيات، عبر ضمان تجربة أكثر استقرارًا وسرعة في التحديثات.

تحول في استراتيجية التحديثات

من خلال تجاوز التحديثات الفرعية مثل 7.1 و7.1.1، قد تكون Samsung بصدد تغيير نهجها في تحديثات البرمجيات، حيث تركز على إصدارات رئيسية ذات تحسينات كبيرة بدلاً من تحديثات صغيرة بميزات محدودة. 

قد تعني هذه الخطوة  قفزة أكبر في الأداء والميزات عند إصدار One UI 8، مما قد يمنح المستخدمين تجربة أكثر تطورًا واستقرارًا.

ما الذي يعنيه ذلك للمستخدمين؟

إذا تمكنت Samsung من تقديم One UI 8 بسلاسة وبدون تأخيرات، فسيكون ذلك خبرًا سارًا لمستخدميها، خاصة لأولئك الذين عانوا من تأخير التحديثات في السنوات الماضية.

 ولكن يبقى السؤال الأهم هل سيكون التحديث مستقرًا عند الإطلاق؟ الإجابة ستعتمد على مدى نجاح الشركة في الاختبارات والتطوير خلال الأشهر القادمة.

Android 16 One UI 8 تحديث One UI 8

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف في الدولة بشأن مرتبات شهر مارس 2025

مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الدولة بشأن مرتبات شهر مارس 2025

إزالة شعر الوجه أثناء الصيام

هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان يبطل صيام المرأة؟

قبل العيد ولا بعده؟.. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025

قبل العيد ولا بعده؟.. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 رسميًا

حالة الطقس

انقلاب مفاجئ.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الليمون

بعد ارتفاع سعر الكيلو .. متى تنخفض أسعار الليمون فى مصر؟

هدى المفتي

لابسة بلوزة بـ 33 ألف جنيه.. هدى المفتي تثير الجدل بمشهد مسلسل 80 باكو

إحسان الترك

إحسان الترك يدخل العناية المركزة بعد تراجع حالته الصحية

علي جمعة لفتاة: الفجر والعصر ليست صلوات وإنما هي مواقيت

علي جمعة لفتاة: الفجر والعصر ليست صلوات وإنما هي مواقيت.. فيديو

ترشيحاتنا

وتقابل حبيب

الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب ..مواجهة كريم فهمي لـ خالد سليم

مي عمر

الحلقة 9 من مسلسل إش إش ..ماجد المصري يعرف حقيقة مي عمر

ولاد الشمس

ولاد الشمس الحلقة التاسعة.. عبيد يحاول إنهاء حياة محمود حميدة

بالصور

مسلسل حكيم باشا الحلقة 8.. غيرة يارا قاسم من زوجة مصطفى شعبان

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

بعد وفاتها .. من هى المطربة المغربية نعيمة سميح وأبرز أعمالها

نعيمة سميح
نعيمة سميح
نعيمة سميح

نصائح لسحور مشبع ومريح للمعدة في رمضان

نصائح لسحور مشبع ومريح للمعدة في رمضان
نصائح لسحور مشبع ومريح للمعدة في رمضان
نصائح لسحور مشبع ومريح للمعدة في رمضان

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة9 .. محمد هنيدي يتقمص شخصية مستمثر لمساعدة أولاد عبد الرحيم غلاب

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

فيديو

حسن الرداد وايمي سمير غانم

ربنا اداك فرحة جديدة.. حسن الرداد يكشف حقيقة حمل إيمي سمير غانم

مخمد عطيه

ظهورها حرام.. رد محمد عطية على ميمي جمال بعد انتقادها رأيه في المساكنة

سيارات

أسعارها قليلة و 50%؜ مكونات محلية … تفاصيل شراء سيارات شركة النصر

حسين فهمي وزوجاته السابقين

بعد 39 سنة.. حسين فهمي يكشف سر انفصاله عن ميرفت أمين وعدم العمل معاها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: يوم المرأة العالمي.. تاريخ وطموحات

المزيد