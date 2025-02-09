أيهما تختار؟ .. مواصفات ومزايا Samsung Galaxy S25 وiPhone 16

إن الاختيار بين هاتف Samsung Galaxy S25 و هاتف iPhone 16 ليس بالمهمة السهلة، حيث يتمتع كلاهما بأداء من الدرجة الأولى وتصميم متميز وميزات متطورة.

ومع دفع Samsung لتقنية العرض وتعدد استخدامات الكاميرا، بينما تركز Apple على التحسين وتجربة البرامج السلسة، فإن القرار يعود إلى الأولويات الشخصية. سواء كنت تقدر التخصيص أو عمر البطارية أو التحديثات طويلة الأمد، فإن هذه المقارنة ستوضح الاختلافات الرئيسية لمساعدتك في تحديد الهاتف الرائد الذي يناسبك بشكل أفضل.

سامسونج جالكسي S25



يتميز كل من Galaxy S25 وiPhone 16 بهيكل من الزجاج والألمنيوم، مع مواد متميزة تضمن المتانة. في المقابل، يوفر إطار Armor Aluminum 2 الخاص بـ Galaxy S25 صلابة أفضل قليلاً، بينما تعمل Ceramic Shield الخاصة بـ iPhone 16 على تحسين مقاومة الخدش.

تتصدر سامسونج تكنولوجيا العرض بشاشة LTPO AMOLED 2X مقاس 6.2 بوصة، وتوفر معدل تحديث 120 هرتز وسطوع ذروة 2600 شمعة. وهذا يضمن سلاسة ورؤية أفضل تحت أشعة الشمس مقارنة بشاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.1 بوصة في iPhone 16، والتي تصل إلى 2000 شمعة.

في حين أن كلا الهاتفين مزودان بشاشات تعمل دائمًا، فإن تقنية LTPO في Galaxy S25 تجعله أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. إذا كنت تعطي الأولوية لشاشة أكثر سطوعًا وسلاسة، فإن S25 يتفوق، لكن دعم Dolby Vision في iPhone يعد ميزة إضافية لمحبي محتوى HDR.

هاتف آيفون 16



يعمل هاتف Galaxy S25 بشريحة Snapdragon 8 Elite، وهو معالج ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، مما يوفر تعدد مهام ممتازًا. في المقابل، تشتهر شريحة A18 في iPhone 16 بمعالج سداسي النواة وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت بتحسين وكفاءة لا مثيل لها.

تتضمن سامسونج بطارية بسعة 4000 مللي أمبير، وهي أكبر قليلاً من بطارية iPhone بسعة 3561 مللي أمبير. ومع ذلك، قد تعوض كفاءة نظام التشغيل iOS من Apple عن فارق الحجم. سرعات الشحن متشابهة، حيث يصل كلا الهاتفين إلى 50% في حوالي 30 دقيقة، على الرغم من أن الشحن اللاسلكي MagSafe بقوة 25 وات أسرع من الشحن اللاسلكي Qi2 بقوة 15 وات من سامسونج.

سامسونج جالكسي S25



يحتوي هاتف Galaxy S25 على كاميرا ثلاثية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابكسل (تقريب بصري 3x)، وعدسة واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل. من ناحية أخرى، يحتوي iPhone 16 على نظام كاميرا مزدوجة، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل وعدسة واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل ولكنه يفتقر إلى التقريب البصري.

تتفوق سامسونج في التكبير والتنوع، بينما تهيمن Apple في معالجة الألوان الطبيعية واستقرار الفيديو. يدعم كلاهما تسجيل 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، لكن قدرة الفيديو بدقة 8K في Galaxy S25 تمنحه ميزة إنشاء المحتوى.

بالنسبة للتصوير العادي، فإن دقة الألوان واتساقها في iPhone أفضل. ولكن بالنسبة للمستخدمين المحترفين الذين يحتاجون إلى Zoom والمزيد من الميزات، فإن Samsung هو الفائز الواضح.

يبدأ سعر Galaxy S25 من 799.99 دولارًا أمريكيًا، بينما يأتي iPhone 16 أرخص قليلاً بسعر 689.33 دولارًا أمريكيًا.

يعد هاتف iPhone 16 الخيار الأفضل من حيث الميزانية، لكن سامسونج تبرر سعره المرتفع بشاشة أفضل وذاكرة وصول عشوائي أكبر وإعداد كاميرا متعدد الاستخدامات. إذا كنت تريد قيمة مقابل المال، فإن Apple أفضل، ولكن إذا كنت تريد ميزات رائدة، فإن Samsung تستحق التكلفة الإضافية.