إزالة سور على مساحة 300 متر بقرية الكيمان بعطلة عيد الفطر في الأقصر

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر حملة إزالة خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وتعليمات اللواء أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة اسنا، بالتصدي بكل حزم للمباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية وإزالتها في المهد

وأسفرت الحملة عن إزالة متغير مكاني بقرية الكيمان عبارة عن سور من الطوب الأبيض باستخدام مونة الأسمنت على مساحة 300 متر، حيث تمت الإزالة في المهد قبل استكمال أعمال البناء المخالف.

وأكد رئيس مدينة إسنا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، مشددا على استمرار الحملات بشكل يومي خلال أيام العيد، وعدم التهاون مع أي تعديات، حفاظا على هيبة الدولة وحقوق المواطنين.