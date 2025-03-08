خامنئي: طهران لن تقبل أبدا مطالب كبح برنامجها الصاروخي

أكد علي خامنئي المرشد الاعلى الإيراني، أن طهران لن تقبل أبدا المطالب بكبح برنامجها الصاروخي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال خامنئي: طهران لن تقبل المطالب الأمريكية، وبعض الدول تصر على المحادثات ليس لحل القضايا بل لفرض مطالبها".

ترامب: حدث كبير سيقع في إيران



وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن "حدثًا كبيرًا سيقع في إيران خلال الأيام القليلة المقبلة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا الحدث أو توقيته الدقيق.

ويأتي هذا التصريح في ظل توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تكهنات بشأن احتمال وقوع تطورات سياسية أو عسكرية قد تؤثر على المشهد الإقليمي. ولم تصدر السلطات الإيرانية أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن تصريحات ترامب.

ويثير هذا الإعلان تساؤلات حول ما إذا كان يشير إلى تصعيد محتمل، سواء عبر عقوبات جديدة أو عمليات عسكرية، أو إذا كان يتعلق بتطورات داخلية في إيران قد تؤثر على مستقبلها السياسي.