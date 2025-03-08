آخر اتصال بالأم.. محمد رمضان يمنح سيدة وزوجها 100 ألف جنيه

قدم الفنان محمد رمضان، حلقة اليوم من برنامج " مدفع رمضان " المذاع على قناة " دي إم سي" ، من داخل محطة مصر برمسيس.

وقال محمد رمضان :" بمناسبة إن شهر رمضان جاي في نفس شهر عيد الأم قلنا أول واحد هنقابله آخر اتصال ليه كان والدته كسب معانا ".

وقابل محمد رمضان رجلا وزوجته تتوافر فيهم الشروط، ومنحهما 100 ألف جنيه .

مدفع رمضان

يواصل الفنان محمد رمضان تقديم برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو تحقيق أحلام الجمهور، سواء من خلال الجوائز المالية أو المفاجآت المختلفة.

وقال رمضان: "اللي محققش حلمه بنحققهوله بفلوس أو بحاجات تانية".